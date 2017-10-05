Antalya'da sokak ortasında polis dayağı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Alanya'da bir kadının, 2 polis memurunca sokak ortasında darbedildiği ve kötü muamaleye maruz kaldığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kadını darbederek, kötü muamelede bulundukları öne sürülen 2 polis memurunun açığa alındığı kaydedilen açıklamada, zanlılar haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet teşkilatı olarak gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

BAŞSAVCI: 'KÖTÜ MUAMELE SUÇUNDAN' SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yapılan açıklamada, "03.10.2017 saat 07.20 sıralarında bir kadının iki polis memuru tarafından Alanya İlçesi'nde darp edildiği olay sebebiyle polis memurları hakkında 'Kötü muamele suçundan' adli soruşturma baştılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.