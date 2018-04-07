Antalya'da üniversitelilerin uğrak yerlerine baskın

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde 'şok' uygulama yaptı.

123 polisle 25 ayrı noktada yapılan uygulamada iş yeri ruhsatları ve çalışanları denetlendi. Denetimlere narkotik köpeği 8 yaşındaki 'Ben' kullanıldı. Dün 21.00- 23.00 saatleri arasında yapılan uygulamada 3051 kişinin GBT taraması yapıldı.

Denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi gözaltına alındı. Denetimi yapılan iş yerlerinde ise 2 iş yerinin canlı müzik yayınlama ruhsatının olmadığı, 4 iş yerinin mesul müdür belgesinin olmadığı, 1 iş yerinde personel yaka kartlarının olmadığı, 6 iş yerinde çalışanların SGK girişlerinin olmadığı, 5 iş yeri çalışanların kimlik bildirimlerinin olmadığı, 1 iş yerinin nargile sunum belgesinin olmadığı, 1 iş yerinin çalışanlarının kan kartının olmadığı, 3 iş yerinin 'iş yeri açma ve çalışma' ruhsatının olmadığı, 2 iş yerinin de TAPDK belgelerinin olmadığı tespit edildi. Bu iş yerleri hakkında ilgili yasa kapsamında işlem yapıldı.