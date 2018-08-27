Antalya’da zincirleme kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Ilıca Mahallesi D-400 karayolunda kırmızı ışıkta duran Y.A.’nın kullandığı 07 LRH 40 hafif ticari araca arkadan gelen İ.O.’nun kullandığı 23 BK 969 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Y.A.’nın kullandığı 07 LRH 40 araç önünde duran S.D.’nin kullandığı 01 Z 0654 plakalı otomobile çarptı. 23 BK 969 plakalı otomobile de arkasından gelen N.C.’nin kullandığı 54 BZ 599 plakalı otomobil çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada M.S. isimli kadın yaralandı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan D-400 karayolunda meydana gelen kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verildiği için yolda uzun araç kuyruğu oluştu.