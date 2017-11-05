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Antalya-Konya yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Antalya ile Konya'yı bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.

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Tipi nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düştüğü, bazı araçların yolda kaldığı belirtildi. Kar yağışı 20 santimetreye ulaştı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar, bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalındığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşerken, bazı araçların yolda kaldığı belirtildi.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki Kavşağı'ndan itibaren araçların yola devam etmesine izin vermedi. Sürücüler, Cevizli-Beyşehir yoluna veya dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Karayolları ekiplerinin, yolun trafiğe açılması için çalışmaları devam ediyor.

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