Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozlak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan T.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Evli ve bir çocuk babası Bozlak'ın cenazesinin Aksaray'da toprağa verileceği öğrenildi.