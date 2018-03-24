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Antalya'ya gelen İtalyan modacı gasp edildi ardından da darp edildi

Antalya'ya tatile gelen 61 yaşındaki İtalyan moda tasarımcısı Luciano Portelli, ormanlık alanda gasp edildikten sonra darp edildi. Olayın ardından 4 şüpheli yakalandı.

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Yaklaşık 25 yıldır Antalya’ya tatile gelen 61 yaşındaki İtalyan moda tasarımcısı ve turizmci Luciano Portelli, önceki ziyaretlerinde tanıştığı 17 yaşındaki M.A. ve 23 yaşındaki F.İ. ile Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'nde buluştu. Portelli daha sonra iddiaya göre M.A. ve F.İ. tarafından mahallede bulunan ormanlık alana zorla götürüldü. Portelli, burada bekleyen 24 yaşındaki S.Ş. ve 22 yaşındaki U.Ö. ve diğer iki şüpheli tarafından sopalarla darp edildi. Şüpheliler, iddiaya göre Portelli'nin 3 bin 500 euro para ve cep telefonunu gasp ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
 
Ormanlık alandan gelen sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine alana polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ormanlık alanda yaptığı incelemede, Portelli'nin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını fark etti. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan İtalyan tasarımcı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
 
Portelli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Portelli'nin cep telefonu aramalarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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