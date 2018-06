Anthony Michael Bourdain kimdir öldü mü? Anthony Michael Bourdain kaç yaşında ölüm nedeni intihar mı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Ünlü televizyoncu ve şef Anthony Michael Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti. Yemeğe olan yakınlığı ile bilinen ünlü televizyoncu Anthony Michael Bourdain yaşamını yitirdi. 61 yaşında intihar eden Bourdain'in hayatı herkes tarafından merak ediliyor. İntihar eden ünlü televizyoncu Anthony Michael Bourdain hayat hikayesi ve kariyeri hakkında detayları bu haberimizde derledik. Anthony Michael Bourdain yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinden ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik tadlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaktaydı. 2005'te Travel Channel adlı Tv kanalında "No Reservations" adlı bir TV serisi üretmiştir. İstanbul'a geldiğinde Türk yemeklerine de hayran olmuştur. İşte Anthony Michael Bourdain kimdiri ve hayat hikayesi



CNN, Bourdain'in ölümünün intihar olduğunu belirterek şu mesajı yayınladı:



"Arkadaşımız ve meslektaşımız Anthony Bourdain'in ölümünü teyit ederken olağanüstü üzüntü duyuyoruz. Yetenekleriyle bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmedi ve onu çok özleyeceğiz. Dualarımız onunla ve kızıyla birlikte... "



ANTHONY BOURDAİN



Yemeğe olan düşkünlüğü genç yaşta ailesi ile Fransa'ya yaptığı bir gezi ile başladı. Bir istiridye teknesinde ilk defa istiridyeyi tattı ve o günden beri iyi veya kötü değişik tadlar bulmak üzere dünyayı dolaşmaktadır. 2005'te Travel Channel adlı TV kanalında "No Reservations" adlı bir TV serisi üretmiştir.



Anthony Bourdain, 25 Haziran 1956'da doğdu ve sonunda Brasserie Les Halles'de yönetici şef olarak çalıştı. New Yorker'da 1997'den bu yana "New Yorker'da", "Aşkı Okumadan Önce Okuma" yazısının ardından, Bourdain, bir televizyon programı olan A Cook's Tour ve Anthony Bourdain: No Reservations dahil olmak üzere bir yüksek profilli mutfak projesini bir sonrakine taşıdı. Ayrıca Mutfak Gizli: Macera Altındaki Maceraları da dahil olmak üzere çeşitli kitaplar yazdı. Bourdain, bildirilen bir intihardan 8 Haziran 2018'de Fransa'daki otel odasında ölü bulundu.

Arkaplan ve Mutfak Kariyer



New York'ta 25 Haziran 1956 doğumlu Anthony Bourdain New Jersey banliyösünde büyüdü, edebiyat ve rock müziğine bağlılık geliştirdi. (Annesi bir kopya editörü ve babası, bir müzik yöneticisi idi.) Bourdain sonunda Vassar Koleji'ne iki yıl katıldı ve daha sonra 1978 yılında dünyaca ünlü Culinary Institute of America'dan mezun oldu.



Daha sonra gençliğinde kendini tahrip eden uyuşturucu kullanımını kabul eden Bourdain kısa süre sonra Supper Club, One Fifth Avenue ve Sullivan's gibi New York restoranlarının mutfaklarını işletmeye başladı. 1998'de Brasserie Les Halles'de yönetici şef oldu.



Mutfak Yazma



New Yorker, 1997'de, Bourdain'in meşhur ünlü "Makale Okumadan Önce Beslen" adlı makalesini yayınladı; restoranların, özellikle de mutfakların iç işleyişine oldukça dürüst bir bakış. Ünlü bir şef olarak güvenilirliği ile makale çok ağırlık taşıdı ve diğer yazı projelerine yol açtı. 2000 yılında, Çıngırak Underbelly'deki en çok satan kitabı Kitchen Confidential: Maceraları, Bourdain'in kimi zaman kaba bir eğilimi vurgulayan New Yorker makalesinin geniş bir genişlemesi, büyük popülariteye çıktı.



Bir Aşçının Turu: Aşırı Mutfaklarda Küresel Maceralar, egzotik yiyeceklerin bir hesabı ve dünyanın dört bir yanındaki seyahat patlamaları, 2001'de izledi. Kitap, bir yıl sonra çıkıp yayınladığı ilk TV dizisi A Cook'un Turu ile bağlantılı olarak yazılmıştır. 2003'e kadar.



2000'ler: TV Başarıları ve Daha Çok Çok Satanlar



2002 yılında, Bourdain, iki sezonluk dönemini, Gıda Ağındaki A Cook's Tour'da başladı. 2004 yılında, Bourdain Anthony Bourdain’in Les Halles Yemek Tarifleri: Stratejiler, Yemek Tarifleri ve Klasik Bistro Yemek Teknikleri ve 2006 yılında The Nasty Bits'i yayınladı. Her iki kitap da New York Times'ın en çok satanları olmaya devam etti.









Kitchen Confidential|Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly,

Cook's Tour: In Search of the Perfect Meal,

Gone Bamboo,

Bone in the Throat,

Typhoid Mary (An Urban Historical),

Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook,

The Bobby Gold Stories,

The Nasty Bits,