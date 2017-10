AÖF kayıtları ne zaman sona eriyor? 2017 Açıköğretim AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak? Açık üniversite online kayıt işlemleri hangi tarihte yapılması gerekiyor. Açıköğretim üniversite kayıt ücretleri ne zaman hangi tarihte hangi bankaya ve ne kadar yatırılması gerektiği ile ilgili detaylar haberimizde. Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül Salı günü itibariyle başladı. Açıköğretim açıköğretim fakültesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme 6 Ekim'de sona erecek. Ayrıca AÖF ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 6 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi. İşte 2017 2018 eğitim öğretim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemi ve tarihleri...







AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Eylül 2017 tarihinde başlayan kayıt yenileme işlemi, sırasıyla "ders seçimi (ekle-sil)" ve "kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşiyor. Ders seçimini yapmadan bankada ödeme bilgileri oluşmuyor ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemiyor.



Güz döneminde kayıt yeniletecek öğrenciler, 45 krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebiliyor. Ders seçimi yapan öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılı güz dönemi öğretim gideri, dönem öğrenim ücreti ve dönem öğrenci katkı payı ödemelerini 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde kredi kartı/banka kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), mobil bankacılık veya internet bankacılığından gerçekleştirebiliyor.



Öte yandan, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 6 Ekim'de de internet, ATM ve mobil bankacılığından saat 23.30'a kadar ödeme yapılabileceği, kayıt yenileme işlemini yapan öğrencilerin "aof.anadolu.edu.tr" adresi "öğrenci otomasyonu" bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini verilen tarihleri içinde mutlaka kontrol etmesi gerektiği bildirildi.







İKİNCİ ÜNİVERSİTE OKUMAK İSTEYENLERE MÜJDE



Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim ile İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 Öğretim Yılı "ikinci üniversite" internet başvuru ve kayıt işlemlerinin 6 Ekim'e kadar uzatıldığı bildirildi. AÜ'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Adaylar, okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.



Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, "Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları"ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekiyor.



Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt otomasyonu bağlantısı "ikinci üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayıp, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF bürolarından 6 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.



AÖF KAYITLARI İÇİN İSTENEN BELGELER



İnternetten yapılan başvuru belgesi

Fotoğraflı – İmzalı Form

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenim Belgesi

Fotoğraf ve Askerlik Durum Belgesi



AÖF SINAVLARINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRECEK!



Anadolu Üniversitesi, değerlendirme sisteminde değişikliğe gitti. Artık sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Eski uygulamada yanlışlar doğruyu götürmüyordu.







AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?



AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.



Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.



AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;



1- FF dersinin olmaması,

2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,

3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmekte.



AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?



AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir.



Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor. Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor.



Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.



1. Yıl 1. yarı yıl (dönem) 2. yarı yıl (dönem)

2. Yıl 3. yarı yıl (dönem) 4. yarı yıl (dönem)

3. Yıl 5. yarı yıl (dönem) 6. yarı yıl (dönem)

4. Yıl 7. yarı yıl (dönem) 8. yarı yıl (dönem)



AÖF NOT SİSTEMİ



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı



AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ'NDE AÇIK UÇLU SORU DÖNEMİ BAŞLIYOR



Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor.



18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu soruların da kullanılmaya başlanacağını söyledi.







Rektör Gündoğan, “Açıköğretim Fakültesi’nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak.



Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır” dedi.



"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yönetmelik değişikliğine göre, lisans programlarında birinci yarıyıldan ders alan öğrenci beşinci ve yedinci yarıyıllardan, ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan, üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler yedinci yarıyıldan ve dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenciler sekizinci yarıyıldan ders alamayacak.



Sınavlar çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilecek.

En fazla üç dersten başarısız olana sınav girme hakkı



Dersin özelliğine göre ara sınav, yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilecek. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje uygulaması gibi derslerde, parçalı sınav yapılacak.



Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulacak ve bu notun, başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.



En fazla üç dersten başarısız olan ve senato tarafından belirlenen Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarındaki koşulları sağlayan öğrencilere, bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra bu derslerden bir kez sınava girme hakkı verilecek.

"3 iş günü şartı"



Yönetmelikle, öğrencilerin sınav sorularına ve sınav sonuçlarına itiraz süreleri de "5 iş günü"nden "3 iş günü"ne çekildi. Buna göre öğrenciler, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde de sınav sonuçlarına itiraz edebilecek. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.



Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılacak.



Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren "CC" harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak genel not ortalamasını en az 2,00'a yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkacak. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 kredilik ders alabilecek.



Dikey geçiş ve lisans tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrencinin daha önceden almış ve başarmış olduğu ilk 4 yarıyıldaki dersleri için "MU" harf notu verilecek. Öğrencinin ön lisans mezuniyetine ait genel not ortalaması, "Not Durum Belgesi"ne işlenecek.



Öğrencinin lisans eğitimindeki genel not ortalaması, ön lisans programındaki genel not ortalaması ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanacak.



Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde, daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, 2, Türk Dili 1, 2 ile yabancı dil 1 ve 2 dersleri için "MU" harf notu verilecek ve bu notlar "Not Durum Belgesi"nde "MU" harf notu ile gösterilecek. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılacak.