AÖF DGS kayıtları nasıl yapılıyor 2017 DGS ek tercih hangi tarihte ne zaman

DGS merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı, gözler ek tercih ve AÖF kayıt sürecine çevrildi. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) AÖF kayıtlarının süresi devam ederken ek tercih yerleştirmeler ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF DGS kayıtları bu ay içerisinde tamamlanmış olacak. Boş kontenjanlar ÖSYM tarafından belirlenecek ve ek yerleştirme yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS’de tercih telaşı geride kaldı. Örgün öğretim veya AÖF’te lisans hakkı elde eden öğrenciler kayıt sürecine odaklanırken; herhangi bir lisans programına dahil olamayan adaylar ek tercih dönemini araştırmaya başladı. Peki AÖF lisans tamamlama kayıtları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor. Özellikle çalışan kişilerin merak ettiği AÖF - DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır? DGS ek tercihleri ne zaman? AÖF DGS kayıtları ne zaman?





2017 AÖF - DGS LİSANS TAMAMLAMA KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen adayların, İnternet Başvuru İşlemleri 10 Ekim 2017 Salı günü başlayıp, 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir. 13 Ekim 2017 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. AÖF büro kayıtları ise 10 Ekim 2017 Salı günü başlayıp, 12 Ekim 2017 Perşembe günü mesai saat 17.30’da sona erecek.







KAYITLAR İÇİN İSTENEN BELGELER



İkinci aşamada ise adaylar, aşağıdaki belgelerini hazır bulunduracak ve AÖF kayıt bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacak;



1) Adayın 2017-DGS Sonuç Belgesi (Sonuç Belgesi ÖSYM'nin İnternet sayfasından birim tarafından alınacaktır.).



2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz.).



3) Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi



4) Adayın ikametgahı ile ilgili beyanı



5) Erkek adayların askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanları



6) 12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda renkli fotoğraf







DGS EK YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?



DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Bu durumunda adaylar, 2017-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.



Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.



AÖF LİSANS TAMAMLAMA KAYITLARI İÇİN BÜROYA GİTMEK ŞART MI?



Anadolu üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruya göre Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu’nda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak 10-13 Ekim, tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına başvurarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. 13 Ekim 2017 tarihinden sonra kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.



• Pilotaj Bölümüne kesin kayıt için; aday öğrencilerin 02/06/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)”nin 16. ve 17. maddelerinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir.



Adayın; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş, geçerli tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmayan 1 inci sınıf “Sağlık Sertifikası” sahibi olması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair alınmış rapor sahibi olması ve pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belgeye sahip olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 ve Bkz. 210 numaralı koşullar gereğince).



• Hava Trafik Kontrol Bölümünde kesin kayıt için; aday öğrencilerin tam teşekküllü hastanelerden alınacak olan, mesleği yapmasına engel bir sağlık probleminin olmadığını gösteren (özellikle görme, işitme ve konuşma problemi vb.) ICAO-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın 1. Ekinin, 3. Sınıfına veya JAR FCL 1. Sınıfa göre alınmış “Sağlık Raporu” olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı ve “Özel Yetenek Sınavı” koşulları gereğince).



• Havacılık Elektrik ve Elektroniği ve Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümlerine kesin kayıt için; aday öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması gerekir (ÖSYS Kılavuzu 49 no'lu koşul gereğince).



• Havacılık Yönetimi Bölümüne kesin kayıt için; aday öğrencilerin mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu alması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı koşul gereğince).



* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri için aday öğrencilerin (ÖSYS Kılavuzu Bkz.41 numaralı koşul gereğince) “Sabıka Kaydı Olmadığını Gösterir” yazılı beyanda bulunması ve havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösterir belgeye sahip olması gerekir (ÖSYS Kılavuzu Bkz. 49 numaralı koşul gereğince).



8) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Eğitim Öğretmenliği Programına kayıt için; aday öğrencinin tam teşekküllü resmî bir hastaneden konuşma, işitme ve görme özürü olmadığını belgeleyen rapor alması gerekir.



9) i) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek adayın kayıt için; ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde kayıt işlemlerini yaptırmak üzere istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracağı birime başvurması gerekmektedir.



ii) Öğrenim ücreti ödeyecek adayın kayıt için; öğrenim ücreti tutarını T.C. Kimlik Numarasını kullanarak bulunduğu il veya ilçedeki Ziraat şubesine ödemesini yapması gerekmektedir. Aday, kayıt için ilan edilen tarihleri aşmayacak şekilde istenen diğer belgelerle birlikte, banka dekontunu da kayıt yaptıracağı birime teslim edecektir.