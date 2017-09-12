AÖF kayıt yenileme yeni kayıt 2017 AÖF ikinci üniversite kayıt tarihi ne zaman?

AÖF ikinci üniversite kayıtları, AÖF kayıt yenileme yeni kayıt işlemleri merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt tarihleri açıklandı. Açık öğretim fakülteleri, örgün eğitimi çeşitli nedenlerle alamayan öğrencilere eğitim hizmeti vermektedir. AÖF sınav takvimi her yıl yayınlanmaktadır. Öğrenciler bu takvime göre kayıtlarını yaparlar ve sınavlara girerler. AÖF kayıtları ne zaman? Yeni kayıt, kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıtları için farklı tarihler verilmişti. Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ikinci üniversite kayıt tarihini 5 Eylül Salı ve 18 Eylül pazartesi olarak duyurdu. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Yeni dönemde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler, bu işlemlerini 26 Eylül ile 06 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirebilecek. 06 Ekim tarihi aynı zamanda mazeretli kayıt tarihi olarak kabul edilecek. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile kayıt süresi içerisinde bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. AÖF kayıtları ile ilgili merak ettiğiniz birçok sorunun cevabına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekmektedir.

AÖF YENİ KAYIT NE ZAMAN?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İnternet başvuru işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Bu tarihten sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Herhangi bir sebeple (elektrik kesintisi, teknik arızalar, İnternet sorunları, vb.) başvuruyu kaçırmamanız için en kısa zamanda başvurunuzu yapınız ve gerekli yazıcı dökümlerini alınız.

AÖF bürolarından kayıt işlemleri 05 Eylül 2017 Salı günü başlayıp, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecektir. 16 Eylül 2017 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

05 - 16 Eylül 2017 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Eylül 2017 tarihinde AÖF bürolarına bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilirler.

Basın yoluyla duyurulan İnternet başvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.

İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile kayıt süresinin son gününü beklemeden bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırınız.

İnternetten başvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

24 Nisan – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden yapılan ön başvuru işlemi İkinci Üniversite kapsamında kesin kayıt değildir.

AÖF ikinci üniversite kayıtları, AÖF kayıt yenileme yeni kayıt işlemleri merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt tarihleri açıklandı. Açık öğretim fakülteleri, örgün eğitimi çeşitli nedenlerle alamayan öğrencilere eğitim hizmeti vermektedir. AÖF sınav takvimi her yıl yayınlanmaktadır. Öğrenciler bu takvime göre kayıtlarını yaparlar ve sınavlara girerler. AÖF kayıtları ne zaman? Yeni kayıt, kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıtları için farklı tarihler verilmişti. Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada ikinci üniversite kayıt tarihini 5 Eylül Salı ve 18 Eylül pazartesi olarak duyurdu. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 21 Ağustos 2017 tarihinde başladı. Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ÖSYS yeni kayıt işlemleri 6 Ekim 2017 tarihinde sona erecek. Yeni dönemde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler, bu işlemlerini 26 Eylül ile 06 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirebilecek. 06 Ekim tarihi aynı zamanda mazeretli kayıt tarihi olarak kabul edilecek. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile kayıt süresi içerisinde bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. AÖF kayıtları ile ilgili merak ettiğiniz birçok sorunun cevabına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekmektedir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Yeni dönemde Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yenileme işlemi yapacak olan öğrenciler, bu işlemlerini 26 Eylül ile 06 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirebilecek. 06 Ekim tarihi aynı zamanda mazeretli kayıt tarihi olarak kabul edilecek.

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Kayıt için gerekli belgeler aşağıda sıralanmış olup sonraki sayfalarda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

* Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporunun ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza alınmadığına dair belgenin kayıtlarda ibraz edilmek üzere alınması gerekir.

İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Arapça Önlisans, İşletme Fakültesi İşletme İngilizce Lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Lisans Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programlara başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyenlerin programlara kayıtları yapılır.

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde yabancı dil ile öğretim yapılan programlara kayıt yaptıracak adayların, “Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları”ndaki koşullardan birini sağlamaları gerekmektedir.

İnternet Başvuru Belgesi

Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

Öğrenci Bilgi Formu

Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.