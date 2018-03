AÖL açık lise sınav giriş yerleri 2018 açıklandı mı? MEB son dakika Açıköğretim Lisesi AÖL sınav giriş yeri öğren

Açıköğretim Lisesi AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2. dönem AÖL sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? MEB'ten AÖL sınav giriş yerleri için açıklama geldi mi? AÖL çıkmış soru örnekleri ve cevapları neler? AÖL sınav giriş yerleri, MEB tarafından açıklanacak. Lise hayatlarını AÖL üzerinden sürdüren öğrencilerin merakla bekledikleri sınav tarihi adım adım yaklaşırken, öğrenciler AÖL sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyor. Binlerce öğrenci 2. dönem ilk AÖL sınavına girmek için hazırlanıyor. AÖL sınavı bu sene 3 oturum şeklinde 31 Mart'ta saat 09.30'da yapılacak. AÖL sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açık Lisesi (AÖL) öğrencileri sınav için hazırlıklarına devam ederken bir yandan da MEB'den gelecek açıklamayı bekliyorlar. AÖL sınav giriş belgelerinin yayınlanmasıyla, sınava nerede gireceğini öğrenecek öğrenciler için, kaynaklar yarını işaret ediyor. İşte MEB son dakika AÖL sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve yapılan son açıklamalar...



MEB tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için beklenen tarih yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılması beklenen AÖL sınavları yapılan duyuruyla ertelenmişti. Şimdi AÖL giriş yerlerinin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, açık lise sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağına dair incelemelerini sürdürüyor. AÖL sınav giriş yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapılacak açıklama, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Sınava dahil olarak 2.dönem sınavını sorunsuzca halletmek isteyen vatandaşlar, AÖL sınav giriş belgesi ile hazırlıklarını gerçekleştirmek istiyor. AÖL sınav giriş belgesi indirme ekranı haberimizde. AÖL öğrenci sistemine giriş yaparak sınava gireceğiniz okulu öğrenebilirsiniz.







AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL İNDİRİLİR? AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



Açıköğretim Lisesi (AÖL) öğrenci sistemine giriş yapmak ve sınav giriş belgelerini alma işlemleri oldukça kolaydır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açıköğretim sistemi sınav giriş belgelerini indirmek için için www.aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden, öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yaparak belgelerinizi görüntüleyebilirsiniz.



AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceden 17-18 Mart'ta uygulanması planlanan AÖL 2. dönem sınavının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.







Öğrenciler sınavın ertlenemesi ile birlikte sınava girecekleri yer bilgisini merak etmeye başladı. MEB tarafından AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklanacağı tarih ile ilgili de bir bilgi bulunmuyor. Fakat geçtiğimiz sınavlara baktığımızda AÖL sınav giriş yerlerinin, sınavdan bir önceki hafta açıklandığı görülüyor.



1. Oturum 31 Mart 2018 9.30



2. Oturum 31 Mart 2018 14.00



3. Oturum 01 Nisan 2018 15.00



Buna göre AÖL 2. dönem sınav giriş yerlerinin 26-30 Mart tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.



Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?



Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.



NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.



AÖL MOBİL UYGULAMASI YAYINA GİRDİ



Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, uygulama marketlerdeki yerini aldı. Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile



- Gönderilen mesajları takip edebilecek,



- Dönem Bilgilerini görebilecek,



- Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,



- Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,



- Sınav Sonuçlarını öğrenebileceksiniz.



Ayrıca uygulamada Açık Öğretim Liselerine ait kayıt, kayıt yenileme, ders seçme ve sınav tarihlerinin yer aldığı bir de takvim bulunmaktadır.







AÖL SINAV YERLERİ YAYIMLANDI MI?



Bazı problemler dolayısıyla 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenen AÖL sınavları, giriş belgesi araştırılıyor. çık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette yayınlanması 27 Mart tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sınav giriş belgeleri yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten giriş yapılarak erişilebilir olacak.



AÖL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI



Sınav sonuçları internet ortamında “www.aol.meb.gov.tr” adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.



Sınavlarda;



 Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

 Her soru 4 seçeneklidir,

 Her doğru cevabın değeri 5 puandır,

 Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

 Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.



YANLIŞ SORU, DOĞRU SORUYU ETKİLİYOR MU?

Açık Lise sınavlarında “net” yoktur. Öğrencinin yanlış sorusuna bakılmaksızın, doğru soru sayısına bakılmaktadır.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLMEKTEDİR?

Sonuçlar iki yoldan öğrenilebilir: MEB’in resmi sayfasına girerek veya ALO 147 hattını arayarak.





SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?



 Sınav Giriş Belgeleri “https://aio.meb.gov.tr/” resmî web sitesinde

yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile

sınava girilmelidir.



 Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme

eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.



 Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.



 Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları

gerekmektedir.



 Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini

unutmayınız.



 Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler



 Geçerli Kimlik Belgesi. (Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet

belgelerinden biri.)



 Sistem üzerinden alınan Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi,



 Kurşun kalem ve silgi



AÖL SINAVINA NELERİ GÖTÜRMEK GEREKİYOR?



AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR?



* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,



* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,



* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,



* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.



AÖL SINAVI NE ZAMAN?



AÖL 2. dönem sınavı, AÖL iş takviminde 17-18 Mart 2018 olarak açıklanmıştı. Fakat, 2. dönem AÖL sınavlarının Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. 31 Mart'ta 1. oturum 9.30, ikinci oturum ise 14.00'da başlayacak. 1 Nisan'da yapılacak 3. oturum aynı gün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının sabah saat 10.15′ te yapılacağı için 14.00'de yapılacak.



AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir.

Kimler Açık Öğretim Lisesine Kayıt Olabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseler

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.

Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:

En az 8 dönem öğrenim görmesi,

Toplam kredisinin asgari 192 olması,

Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.