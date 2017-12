AÖL açık lise sınav sonuçları MEB son dakika Açık öğretim AÖL sınav sonucu tıkla sorgula (9-10 Aralık 2017)

Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt olarak MEB son dakika duyurularını bu haberimizden takip edebilirsiniz. AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı. Açıköğretim Lisesi AÖL sınavı 9-10 Aralık tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından düzenlendi. Aralık ayının ilk haftası düzenlenen Açık Lise sınavları AÖL 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 09 Aralık cumartesi ve 10 Aralık pazar günü düzenlenen AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları için gözler MEB sayfasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağı bilgisi paylaşıldığı zaman haberimizden öğrenebilirsiniz. 2017 Açık lise sınav sonucunu http://aolweb.aol.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. İşte Açıköğretim lisesi sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika haberleri....





AÖL SINAV SONUÇ MEB GİRİŞ SORGULAMA EKRANI



AÖL sınav soruları ve sonuçları adayların merakla beklediği başlıklardır. AÖL sınav soruları ve sonuçları sınav yapıldıktan sonra açıklanır. AÖL sınav soruları ve sonuçları açıklanma tarihi ise MEB tarafından belirlenmektedir. 09-10 Aralık 2017 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017/1.dönem Sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı. Sınav sonuçları için AÖL resmi sitesi "http://aol.meb.gov.tr/" adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu siteye erişim sağlayan öğrencinin T.C. kimlik numarası, daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik kodu soruluyor. Bu bilgiler ile açık lise öğrenci girişi ekranına giriş yapabilir ve sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. (Sınav sonucu henüz açıklanmadığı için bağlantı linki şuan aktif değil)

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL sınav soruları ve cevaplarının yayınlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarında. 9-10 Aralık tarihlerinde yapılan AÖL sınavlarının sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.











AÇIK LİSE SINAVINDA PUANLAMA NASIL OLUYOR?



AÖL ders geçme notu son değişikliklerle birlikte 45'ten 50'ye çıkarılmıştır. AÖL sınavından 50 alan öğrenci dersi geçer. Öğrenciler için her dersten 20 soru sorulmaktadır. Her sorunun puan değeri 5’tir. MEB 2016-2017 eğitim öğretim döneminde sınavdan geçme puanını 50 olarak belirlemiştir. Öğrenci sınavda 20 sorudan en az 10 soruya “doğru” cevap verdiyse, sınavdan geçmiş demektir.



AÖL'DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.

Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.





AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınav soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sınava giren öğrenciler AÖL sınav soru ve cevaplara internet üzerinden ulaşabilir. Ayrıca sınavlara bu sorulara bakarak da çalışabilirler. İnternet üzerinden açık öğretim lisesi geçmiş yıllarda çıkmış soru ve cevaplara Milli Eğitim Bakanlığının açık öğretim lisesi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. İnternet sitesine giriş yaptıktan sonra geçmiş dönemlerde yapılan sınav soruları ve cevapları bölümüne giriş yapmanız gereklidir. Bu bölümde şimdiye kadar yapılmış olan bütün açık öğretim lisesi sınav soruları ve cevapları bulunmaktadır. Buradan son yapılan açık öğretim lisesi sınavlarının soru ve cevaplarına da ulaşabilirsiniz. 9-10 Aralık 2017 açık öğretim lisesi 2. dönem sınav soru ve cevapları bölümünden PDF olarak indirebilirsiniz. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra da internet üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Açık öğretim lisesi ile ilgili tüm işlemleri açık öğretim lisesi internet sayfasından öğrenci giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra ise bu bölümden sınav sonuç bilginize ulaşabilirsiniz. Bu sayfaya giriş yapabilmek için öğrenci numaranızı ve şifrenizin olması gereklidir. Öğrenci numaranızı ve şifrenizi bilmiyorsanız açık öğretim bürolarından elde edebilirsiniz. Öğrenci girişini yaptıktan sonra bu sayfadan kayıt yenileme, ders seçme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz ve sınav sonuçları açıklandığında bu sayfadan öğrenebilirsiniz.



AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN



Eğer liseden atıldıysanız, lise eğitiminizi tamamlayamadıysanız korkmanıza gerek yok. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı lise diploması olmayan öğrenciler için örgün öğretimden farklı olarak açık öğretim imkanı sunmuştur. Bu öğrenciler lise eğitimini lise diplomasını açık öğretim olarak alabilirler. Açık öğretimden faydalanabilmek için örgün öğretimde okumamanız ve lise diplomanız olmaması gereklidir. Lise diploması olmayan öğrencilerin hepsi Açık öğretim lisesine başvurabilirler. Açık öğretim lisesine başvurabilmek için yaşadığınız şehirde bulunan açık öğretim bürosuna gitmeniz gerekmektedir. Buraya gittikten sonra ve istenilen belgeleri sağladıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurusunu gerçekleştiren öğrenciler açık öğretim lisesi sınavlarına girebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl 2 kez olmak üzere 2 dönem açık öğretim sınavlarını gerçekleştirir. İlk bahar ve son bahar dönemlerinde bu sınavlar gerçekleştirilir.







Öğrenciler bu sınavlara girerek ve sınavlardan geçerek eğitimlerini tamamlarlar. Bu dönem yani güz dönemi 1. dönem açık öğretim lisesi sınavları 9 ve 10 Aralık 2017 tarihlerinde yapılmıştır. Bu sınava girebilmek için başvuru süresince başvurunuzu gerçekleştirmeniz gereklidir ve başvuru ücretini yatırmanız gereklidir. Sınava giren öğrenciler artık sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı son yapılan açık öğretim lisesi sınavının sonuçları iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ama sonuçlar açıklanmadan önce sınavda sorulmuş olan soru ve cevaplara bakarak öğrenciler yaklaşık olarak kaç doğru ve kaç yanlış yaptıklarını öğrenebilirler. Bu şekilde derslerden geçip geçemeyeceklerini de tahmin edebilirler.



Vatandaşların liseyi herhangi bir nedenden dolayı bitiremedikleri ve sonrasında pişman olanların ve ya bir şekilde lise öğrenimine devam edemeyen bireylerin katılımda bulunduğu bu sınav lise okumayan öğrenciler büyük önem gösterir. Bu vatandaşların sınava girdiği ve alacak olduğu sonuçlar önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu sınav her yerde ve aynı saatte gerçekleştirilmiştir. Sınav sonuçları da yine aynı şekilde Milli Eğitimin resmi internet sayfası üzerinden açıklanır. Siz vatandaşlar sonuçları öğrenebilmek için yapmanız gereken tek şey internete erişim sağlamaktır. Son zamanlarda ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler hayatımızın her evresinde kendini belli etmektedir. Ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza sağlamış olduğu kolaylıklar oldukça fazladır. Bu kolaylıklardan biri olarak hayatımıza giren internet teknolojisi örnek olarak gösterilebilir. İnternet sistemi öylesine gelişmiş ve de ilerlemiştir ki sizler her türlü alanda internete başvurabilirsiniz. İnternet sistemi artık o kadar geniş kapsamlı bir araç olmuştur ki her ailenin evinde her bireyin elinde cebinde taşınabilir bir hale gelmiştir. Çünkü telefonlarımıza kadar taşınan internet sayesinde bizler her türlü sorunlarımızın yanıtını buradan bulabiliriz. Cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, tabletlerimizde taşınabilen internet sistemi ile sizler her yerde her koşulda diledikleri şekilde kullanabilirler. İnternet sistemi sayesinde sizler artık sonuçların açıklanması için günlerce haftalarca beklemezsiniz. Yalnızca kısa bir zaman zarfı içerisinde sizler kolay bir şekilde bu sonuçlara ulaşabilirsiniz.



AÖL NEDİR?



Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.



Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz. Açıköğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları ve soruları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.