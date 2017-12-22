9 10 Aralık AÖL sınav sonuçları sorgula MEB AÖL sınav sonucu aol.meb.gov.tr

MEB AÖL sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılabilir? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Açık öğretim lisesi AÖL öğrencileri merakla sonuçları beklemeye başladı. AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı, sonuçlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 9-10 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Açıköğretim AÖL sınavının soruları ve cevapları resmi internet sayfası üzerinden geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. AÖL sınavına giren binlerce öğrenci sınav soruları ve cevaplarını inceledikten sonra sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Açık Öğretim Lisesi 2017 2018 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlarının 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlendi. AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden erişime açılacak. Açık lise sınav sonuçlarına MEB'in resmi internet sayfası üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek ulaşılabilecek.



AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Açık Lise sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



AÖL sınav sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden erişime açılacak. Açık lise sınav sonuçlarına MEB'in resmi internet sayfası üzerinden öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek ulaşılabilecek.



AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLMEKTEDİR?

Sonuçlar iki yoldan öğrenilebilir: MEB’in resmi sayfasına girerek veya ALO 147 hattını arayarak.

AÖL GEÇME NOTU KAÇ?



Yapılan son değişiklikler ile AÖL ders geçme notu 45 puandan 50 puana yükseltildi. AÖL sınavına giren adaylar, sınavdan minimum 50 puan almaları halinde başarılı sayılarak sınavdan geçmiş olacaklardır.







AÖL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILACAKTIR?



MEB tarafından AÖL sınav sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sınava ilişkin olarak sonuçlar için itiraz işlemi yapabilirler. Sınav sonuçları açıklandıktan itibaren 5 gün içinde itiraz işlemi yapılabilecektir. Sınav itirazı yapılmadan önce, ilk olarak 20 TL ücret yatırılması gereklidir. İtiraz ücreti, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün Döner Sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılacaktır. İtiraz için ücretin yatırılacağı bankalar ise şunlardır;

T.C. Ziraat Bankası Ankara- Beşevler şubesi,

Türkiye Halk Bankası Ankara- Küçükesat şubesi ve

Türkiye Vakıflar Bankası Ankara -Merkez şubesi

AÖL Mezuniyet Şartları Nelerdir?

Açıköğretim lisesinde okuyan kişilerin mezun olabilmek için gerekli şartları yerine getirmesi gereklidir. Mezun olabilmek için yerine getirilmesi gerekli olan şartlar ise şunlardır;

Adayın öğrenim gördüğü dönem sayısı en az 8 dönem olmalıdır.

Toplam kredi sayısı 192 olmalıdır ve ortak alan dersleri de başarılı olarak geçilmeli ya da muaf olunmalıdır.

Alan kredi sayısının genel kültür dışında 80 ve üzerinde olması gereklidir.

Sınavlarda Dil Anlatım dersi için muafiyet hakkı tanınmamaktadır. Bu nedenle de adayların Dil ve Anlatım dersinden mutlaka başarılı olarak geçmesi gereklidir.

Alan derslerinin hepsinde en az 1 kez sınava girilmesi şarttır.

Açık Lise mezunu olanlar, YGS için başvuru işlemi yapabilmektedir. Açık Lise mezunu olanların YGS’ye girmeleri için aldıkları kredi sayılarının yeterli sayıda ya da daha üzerinde olması gereklidir.







AÖL'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



AÖL’ye başvuru yapabilecek olan kişiler şunlardır;

İlköğretim ya da ortaöğretim mezunu olan,

Lise veya meslek lisesinden ayrılmış olan,

Yurt dışında eğitim görenlerin de İl Müdürlükleri ya da yurt dışında bulunan eğitim müşavirliklerinden a ve b maddelerinde yazılı olan gerekli şartları taşıdığını gösteren denklik belgesinin alınmış olması gereklidir.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?



Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.



Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.







Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.



2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.



Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması, Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması, Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması.