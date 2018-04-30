AÖL telafi sınav sonuçları açıklandı mı MEB 2018 AÖL sınav takvimi açık lise kayıt yenileme tarihleri



AÖL 2018 MEB son dakika duyuruları ve yeni gelişmeleri haberimizde. AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 3. dönem kayı yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılıyor? 2018 AÖL kayıt yenileme harç ödeme işlemi nasıl yapılıyor? Ücretler ne kadar? AÖL sınav sonuçları, öğrencilerin son günlerde araştırdıkları önemli konular arasında yer almaya devam ediyor. AÖL 2. dönem sınavı soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. 31 Mart - 1 Nisan'da yapılan sınavın ardından 21 Nisan'da telafi sınavı gerçekleştirildi. Sınav sonuçları daha önceden 20 Nisan olarak belirlenmişti fakat telafi sınavı yapılması nedeniyle sonuçların açıklanacağı tarih ertelendi. Öte yandan MEB, AÖL 2. dönem sınav soru ve cevaplarını yayınladı. Sınava katılan adaylar sonuçlar için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bir süre önce telafi sınavına giren ve hemen ardından sınav sonuçları için sorgulamalarına başlayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için sorgulamalarına başladı. AÖL sınav sonuçları öncesinde kayıt yenileme hakkında önemli bir detaya yer veren Açık Öğretim Lisesi, AÖL sınav sonuçlarının yayınlanmasının ardından kayıt yenileme döneminin başlayacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında bir açıklama olması halinde, haberimizden okuyabilirsiniz. MEB AÖL sınav sonuçlarını açıkladığı takdirde öğrenciler, "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" adresinden gerekli bilgileri girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, AÖL sınav sonuçları ve kayıt yenileme ile ilgili MEB'ten gelen duyuru...







AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Telafi sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanan AÖL'de sınav sonuçları, tüm değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından öğrencilerle paylaşılacak. Normalde iş takviminde 20 Nisan tarihinde açıklanacağı duyurulan sınav sonuçları, telafi sınavı değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak.



AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belirlenmedi. MEB tarafından AÖL iş takviminde güncelleme yapılıyor. Yapılan güncelleme sonrası AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.



AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme yapacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilerimize duyurulacaktır."



AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

31 Mart 1 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017 2.dönem sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirilen 2017 2. dönem telafi sıanvı soruları ve cevapları açıklandı.



KAYIT YENİLEME SONUÇLARDAN HEMEN SONRA



Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistem ile yapılan sınavlarının organizasyonu ve değerlendirilmesi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Açık Öğretim Liselerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem sınavının sonuçlarının Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra 2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri başlatılacak.



2017-2018 eğitim öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme tarihi belirlendikten sonra http://aol.meb.gov.tr internet adresinden öğrencilere duyurulacak.









KİTAP İHTİYAÇ MODÜLÜ AÇILDI



Halk Eğitimi Merkezlerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kitap ihtiyaçlarını belirleyerek 25 Nisan - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında “e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.



Halk Eğitimi Merkezleri, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi kitap ihtiyaçları için: Mutlaka bu okulların yüz yüze eğitim kurumlarıyla irtibata geçerek, bu kurumlardan aldıkları sayılara göre yukarıda belirtilen tarihlerde “e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden sisteme giriş yapacaklardır.



Öğretim programlarının değişmesi nedeniyle kitapların tamamı (AOO, AÖL, AÖİHL, MAÖL) sistem üzerinden yeniden istenecektir. Kitap ihtiyaçları yıllık olarak belirtilecektir.



Yüz Yüze eğitim yapan Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında ihtiyaç duyacakları Yüz Yüze Alan Ortak Ders kitapları da;



Kur’an-ı Kerim (9 – 10 – 11– 12)



Arapça (9 – 10)



Mesleki Arapça (11 – 12)



Hitabet ve Mesleki Uygulama (12) (Not: Bu ders 11.Sınıflarda okutulmaktadır.)



Tefsir (11)



Hadis (10)



“e-Yaygın Kitap İhtiyaç Modülü” üzerinden 25.04.2018 – 11.05.2018 tarihleri arasında istenecektir.



AÖL NEDİR?



Açık öğretim lisesi (AÖL) nedir? ne demektir? Kimler açık öğretim lisesine kayıt olabilir, başvuru şartları nelerdir? Açık öğretim lisesi askerliği erteler mi, tecil ettirir mi? Açık öğretim lisesi kitapları nasıl ve nereden alınır, sınavları nasıl ve nerede yapılır? Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler. Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır.



Kimler Açık Öğretim Lisesine Kayıt Olabilir?



İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler



Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.



Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye’den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:



En az 8 dönem öğrenim görmesi,



Toplam kredisinin asgari 192 olması,



Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye’de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS’ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.



Açık Öğretim Lisesi Kitapları Nereden, Nasıl Alınır?



Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler, önceleri kitaplarını Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile alıyorlardı. Ancak yeni sistemde semtinizde bulunan örgün liselerden ilgili kitapları temin edebilirsiniz. Üstelik alacak olduğunuz bu kitaplar için sizden herhangi bir ücret de talep edilmez.



Açık Öğretim Lisesi Sınavları Nasıl ve Nerede Yapılır?



Açık öğretim lisesi sınavları tüm illerimizde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Her sene mevcut merkezlerde değişiklik yapılmakta olup, yeni sınav merkezleri eklenebilir. Sınavlar çoktan seçmeli methodu yani test usulü gerçekleştirilmektedir. Her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Yani ilk oturum saat sabah 10.00’da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00’te yapılıyor. Ve öğrencilere oturum başı 2.5 saat soru çözme zamanı veriyorlar.



Açık Öğretim Lisesinde Okuldan Atılma Var Mı?



Açık öğretim lisesinde okuma hakkı sınırsızdır. Herhangi bir şekilde siz okul ile ilişkinizi kesmedikçe okulunuzdan uzaklaştırılmazsınız. Ancak 12 dönem üstüne çıkan bir öğrencinin lise öğrencisi olarak faydalanabileceği haklar elinden alınır. ( indirimli ulaşım kartı gibi.) Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler her dönem kayıt yenilemek durumundadırlar. Şayet bir dönem kayıt yenilemezseniz kaydınız donuk, iki dönem yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşersiniz ve bu durumda sınavlara katılamazsınız. Ancak öğrenciler istedikleri zaman yeniden kayıt yenileyebilir ve aktif öğrenci olma hakkını kazanabilirler.



Açık Öğretim Lisesi Askerliği Tecil Ettirir Mi?



2012 yılında değişen Askerlik Kanunu gereği, Açık Öğretim Lisesi düz lise programında okuyan öğrenciler de askerliklerini tecil ettirebilecekler. Durumu aktif olan öğrenciler, toplam 12 döneme kadar tecillerini yaptırabiliyorlar. Bunun için koordinatör liselerde doldurulacak ek-c2 belgesini askerlik şubesine teslim etmek yeterli.



Yazımızda da bahsettiğimiz üzere açık öğretim lisesi öğrencileri, örgün eğitimine devam eden öğrencilerin sahip oldukları haklara sahiptirler. Açık öğretim lisesinde okuyarak, askerliğinizi tecil ettirebilir, indirimli kart alabilir ve YGS, LYS gibi çeşitli sınavların ardından üniversiteye yerleşebilirsiniz. Üstelik bunu hiç bir puan kesintisine uğramadan yaparsınız. Bu yazımızda açık öğretim lisesi nedir, açık öğretim lisesi ne demektir detaylı olarak anlattık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.