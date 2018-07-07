AÖL soruları cevapları ve yorumları MEB 7 8 Temmuz 2018 AÖL açık lise sınavı zor muydu kolay mıydı

7 8 Temmuz 2018 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? MEB son dakika AÖL sınav yorumları sorular nasıl dı zor muydu kolay mıydı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. AÖL soru ve cevapları yarın (8 Temmuz) yapılacak son sınavın ardından bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. AÖL soru ve cevaplarına göre, öğrenciler doğru ve yanlış hesaplaması yaparak sınav sonuçlarına dair tahminlerde bulunacaklar. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının tarihi! AÖL sınavı bugün ve yarın toplam 3 oturumla gerçekleşecek. AÖL sınavına giren öğrenciler sınav soruları ve yorumlarını merak ediyor. AÖL yani Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavı geldi çattı. Sınavlar bugün 2 oturum yarın da 1 oturum olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleşecek. Bugün gerçekleşmiş olan AÖL 1. ve 2. oturumuyla birlikte öğrenciler birinci günü tamamlayacak. AÖL öğrencieri sınavda çıkan soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ederken, bir taraftan da AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Öğrenciler sınav soru ve cevapları açıklandığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan aol.meb.gov.tr adresinden soru ve cevaplara erişebilecek. Haberimiz üzerinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.İşte 2018 AÖL 3. dönem sınav soruları cevaplarına dair detaylar star.com.tr'de





Açıköğretim Lise yani AÖL 3. Dönem sınavları 7-8 Temmuz’da yapılacak. MEB tarafından yapılacak olan AÖO ve AÖL sınavları için ter dökecek binlerce öğrenci AÖL sınav sorularının nasıl olacağını merak ederken, MEB 2018 Açık lisesınavına girecek öğrenciler sınav bittiğinde AÖL MEB 3. Dönem sınav soruları ve cevaplarını merak ediyor. Açıköğretim Lise sınav sonuçları MEB'in internet (odsgm.meb.gov.tr) sayfasında yayınlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi 7 Temmuz 2018 sınavları gerçekleştiriliyor.



AÖL sınavına giren adaylarla sınav sorularını tartışıyoruz.







Milli Eğitim Bakanlığınca, açık öğretim kurumları birinci dönem sınav heyecanı sürüyor. Sınavlar 7 temmuz 2018 tarihinde (bugün) gerçekleştiriliyor.



AÖL sınavları 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavın ilk oturumu yarın (cumartesi günü) saat 09.30'da başlayacak. İkinci oturum ise cumartesi günü öğlen 14.00'da yapılacak. Sınavın 3. oturumu ise 8 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da yapılacak.



AÖL SINAV SORULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖL soru ve cevapları yarın (8 Temmuz) yapılacak son sınavın ardından bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ise 31 Temmuz'da açıklanacak.



AÖL SORULARI NASIL DI? - AÇIK LİSE SINAV YORUMLARI

Sınavın ardından yapılan yorumlar haberimiz içerisinde olacaktır. 7 Temmuz ve 8 Temmuz tarihinde yapılan yorumlar aşağıda yer alıyor. MEB tarafından 7 ve 8 Temmuz’da yapılacak olan Açıköğretim Ortaokulu (AÖO) ile Açıköğretim Lise (AÖL) sınavına giren öğrenciler, AÖO ve AÖL soruları ve cevapları açıklandı mı diye merak edilmeye başlandı. Siz de AÖL 7 Temmuz 2018 oturum sınavına ilişkin yorumlarınızı, haberimizin altında yer alan yorumlar kısmından bizimle ve sınava giren diğer adaylarla paylaşabilirsiniz.







"Matematik bu defa çok kolaydı cidden." "Teşekkür ederim. Iyi bir sonuç bekliyorum inşallah." "Ben kontrol ettim matematik 4'ten 9 tane soru bilmişim geçiyomuyum yani yardımcı olurmusunuz?" "Ya kusura bakmayında açık lise okuyoruz kimyayı ce fiziği gerçekten zor sormuşlar." "Sınav geçmiş senelere göre kolaydı."

Havva: Aöl trafik sınavına mı girdim yoksa ehliyet sınavına mı belli değildi

İrem Nur : Hatalı baskı deyip sınav ertelip sınavda hatalı kağıtları dağıtmak nasıl bir iş ya 6 dersin sınavına girmemiz lâzımken 4 tanesine girdik ne olucak o dersler?? #AÖLBakanlar Kurulu kararı uyarınca bütün yurtta saatlerinin bir saat ileri alınmasıyla başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiştir

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?



AÖL sınavları 3 oturum şeklinde gerçekleşecek. Sınavın ilk oturumu yarın (cumartesi günü) saat 09.30'da başlayacak. İkinci oturum ise cumartesi günü öğlen 14.00'da yapılacak. Sınavın 3. oturumu ise 8 Temmuz Pazar günü saat 9.30'da yapılacak.



AÖL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER



Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.



AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?



Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.





AÖL HAKKINDA MERAK EDİLENLER Açık Öğretim Lisesi T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır. Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır. Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim? Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder. Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım? Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

NOT: Size verilen cevap kâğıdının adınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi? Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim? Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim? Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınavdan sonra en geç 3 gün içinde, sınav sonuçlarına ait itirazlarını ise sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 gün içinde yapmaları gerekmektedir. İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, 1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya 2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır.

Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA

AÖL’DEN KAÇ PUANLA MEZUN OLUNUR?



Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir.



Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;



Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,



Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.