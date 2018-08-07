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Ara sokakta bisiklete binen 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı

Ara sokakta bisiklete binen 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

  • DHA
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Ara sokakta bisiklete binen 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.
 
Olay, Sancaktepe Emek Mahallesi Yaprak Sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saat 18.00 sıralarında üç tekerlekli bisiklete binen 3 yaşındaki Adem Örde, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Belediye tarafından yeni yapılan rögar kapağıyla asfaltın arasında feci şekilde can verdi. Kamyonet şoförü ise olayın ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Ve olay yerinin yanındaki evine girdi. Küçük Adem'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen çocuğun yakınları, kaza yerinde toplanarak şoförü linç etmek istedi. Araç şoförü Adem Aksoy, olay yerine gelen çevik kuvvet ekiplerince zırhlı araca bindirilerek uzaklaştırıldı.

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