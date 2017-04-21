Arabasının lastiğini değiştirirken feci şekilde can verdi
Antalya’da arkadaşı aracının patlayan lastiğini değiştiremeyince ona yardımcı olan Murat Altay, aracın krikodan düşmesi sonucu altında kalarak can verdi.
- DHA
Alanya'dan Antalya yönüne seyreden Serkan Sevinç yönetimindeki minibüs, saat 01.00 sıralarında Serik İlçesi Kayaburnu mevkiine geldiğinde sağ arka lastiği patladı. Lastiği değiştiremeyen Serkan Sevinç, Antalya'da oturan 37 yaşındaki arkadaşı Murat Altay'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Murat Altay, aracın altına krikoyu yerleştirip kaldırdı. Lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada krikodan kayan minibüsün altında kalan Altay, feci şekilde yaşamını yitirdi.
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinden sonra Murat Altay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
İnceleme başlatan polis, Serkan Sevinç'i ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
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