Araç cam filmi cezası ne kadar film nasıl sökülür? Otomobillerde renkli cam neden yasaklandı?

Araç sahipleri cam filmine gelen yeni yasakla birlikte "cam filmi sökme" işlemlerine başladı. Peki cam filmi en kolay nasıl sökülür? Cam filmi cezası ne kadar? Para vermeden araç cam filmi sökmek isteyenler bu konuyu araştırıyor. Cam filmi yasağı tüm yurtta yankılarını sürdürürken, TÜVTÜRK'ün yapmış olduğu 'ağır kusur' açıklaması araç muayenesinde yaşanabilecek sorunları gün yüzüne çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan cam filmi yasağının ardından araç muayenesi hakkında açıklama yapan TÜVTÜRK, araçlarında cam filmi olanların ağır kusurlu olacağını ifade etti. İşte, yeni yasaya göre cam filmi cezası ve detaylı bilgiler



CAM FİLMİ CEZASI NE KADAR?



Yakın zamanda yürürlüğe giren araç cam filmi cezası olarak 427 TL olarak belirlendi. Ayrıca araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılmayacak. Yapılması halinde ise itiraz hakkı kesinlikle oluşmayacak. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor. Polis ekipleri cam filmi denetimlerine başladı. Cam filmi cezası ise 301 ile 427 lira arası değişiyor. Cam filmli araç kullananların sayısı 5 milyona yakın. Cam film söktürmenin bedeli ise 150 liradan başlıyor.



Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak. Otomotiv Bakım Dernekleri Başkanı Serdar Bakırtaş, "Şu anda tüm tonları yasak. Cam filmi güneş gözlüğü gibidir. Bir çok faydası vardır sağlığa. Koyu tona biz de karşıyız. Ama açık ve orta ton için düzenlenmesi gerekiyor. Biran önce tekrar değerlendirmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi. Fırsatçılara para kaptırmak istemeyenle ise evinin önünde cam filmi sökme işlemini kolaylıkla uygulayabiliyor.







CAM FİLMLERİ NASIL SÖKÜLECEK?



Öncelikle cam filmi kenar kısmından tırnak kullanılarak, olmuyorsa da falçata kullanılarak kaldırılmaya çalışılır. Eğer film cama çok kuvvetli bir şekilde yapışmadıysa, kaldırılan kısmından tutulan film yavaş ve dikkatli bir şekilde çekilerek camdan sökülür.



Film camdan sökülemiyorsa bu kez filmin ısıtılıp yumuşatılması gerekir. Bu iş için fön makinesi kullanılabilir. Fön makinesi ile iyice yumuşatılan film camdan rahatlıkla çıkacaktır.



Özellikle arka camlardaki filmlerin sökülmesinde rezistansa zarar verilmemesi için dikkatli olunmalıdır. Bunun için arka cam silindikten sonra koyu renk bir çöp torbası tek kat olarak camı kaplayacak şekilde kesilir ve arka cam dışarıdan tamamen bu poşetle kaplanır. İçeriden de camın altına yine tek kat siyah poşet serilir. Öncelikle sprey ile cam üzerindeki filmin her tarafına 1/3 oranında amonyak içeren su sıkılır. Daha sonra alta serilen poşet cama yapıştırılır ve araç arka camı güneş gören bir yere bırakılarak 3 saat kadar beklenir. Bu şekilde iyice ısınan ve yumuşayan film rezistansa zarar verilmeden kolaylıkla sökülebilir. Bu yöntem diğer camlar için de uygulanabilir.



İnatçı filmleri sökmek için kullanılan bir yöntem de buhar makinesi kullanılmasıdır. Film kenarından kaldırılarak film ve cam arasına sıcak buhar uygulanması filmin sökülmesini kolaylaştırır.



Filmler söküldükten sonra cam sabunlu su ile silinmeli, camda kalan yapıştırıcı artıkları da önce kredi kartı gibi sert bir malzemeyle, leke çıkmıyorsa da jiletle dikkatlice kazınarak çıkartılmalıdır.



Bu işlemler sırasında suyun aracın istenmeyen bölümlerine sızmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.







CAM FİLMLİ ARAÇ MUAYENEDEN GEÇECEK Mİ?



Cam filmi 'ağır kusur' sayıldı artık muayeneden geçemeyecek.



Cam filmi yasağı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir düzenleme de araç muayene istasyonlarında yapıldı. TÜVTÜRK cam filmi ve sonradan boyanmış camların 'ağır kusur' kapsamına alındığını ve bu araçların muayeneden geçemeyeceğini açıkladı.



Cam filmi yasağı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vatandaşların sıkça araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Araçlarının camında film bulunan vatandaşlar, cam filmi yasak mı konusunu internet üzerinden araştırmaya başladı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini aşfuyr.



Hafif kusurdan ağır kusura



Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.



Orijinal haline getirilsin



TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;



"TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir."



YALNIZCA R43 CAM SERBEST OLACAK



R43 cam, araçların fabrika çıkışında takılan karartılmış cam uygulamasıdır. Yeni yasaya göre yalnızca bu camlar serbest bir şekilde kullanılabilecek.



R43 cam yönetmeliğinin amacı, camın yolcularda fiziksel yaralanmalara yol açtığını doğrulamak için hangi test türünün gerçekleştirileceğini ve hangi test sonucunun alınması gerektiğini tanımlamaktır. Cam, normal trafik koşullarında ve kullanım sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önleyecek kadar güçlü bir direnç göstermelidir. Atmosferik ajanlara, hava şartlarına ve aşınmaya karşı direnmelidir.



Yönetmelik aynı zamanda ışık iletimini kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Ön cam, cisimlerin büyük bir optik bozulmasına neden olmamalıdır.



Bu itibarla, araçlarda bulunan renkli camların yukarıda belirtilen teknik mevzuata uygun olması gerekmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinde; “taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” hükümleri bulunmakta olup, yukarıda belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.



Ayrıca, haftanın değişik gün ve saatlerinde bu konuya ilişkin özel denetimler yapılacak yine belirtilen araçlara diğer birim personeli tarafından rastlanılmadığı halinde de müdahalede bulunularak konu en yakın trafik zabıtasına aktarılacaktır.



RESMİ GAZETE CAM FİLMİ KULLANIMINA YÖNELİK MADDELER



Cam filmiyle ilgili son haberler ardından kullanım şartları yeniden gündeme geldi. İşte resmi çerçevede cam filmi kullanımı ve teknik boyutları!



Cam filmi montajı



Cam filmi montajı yapıldıktan sonra, uygunluğu onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuru/kuruluş tarafından kontrol edilir ve Ek V/D’de belirtilen rapor ( Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Bu ekin 3.2 maddesine göre işlem yapılır.



Bir cam filmi tipindeki cam filmlerinin ilgili bir araç tipine seri olarak montajını yapılabileceği yönünde (örneğin, A tipi cam filminin X tipi araçlara seri olarak montajı yapılabilir) onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından izin verilmesi durumunda, firmaya izin yazısı verilir. İzin yazısı alan firma tarafından her bir araç içi Ek V/E’deki belge ( Seri Montaj Uygunluk Raporu) düzenlenir. Montaj yapacak her bir firma için ayrı ayrı değerlendirme yapılır ve izin yazısı verilir. Firma değerlendirmesinde, Ek XV’in 1.17 maddesi hükmü uygulanır.



CAM FİLMİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR



1.1- Bir cam filmi tipi için imalatçı veya ithalatçısı tarafından bu Ek kapsamında AİTM onayı alınmalıdır. Cam filmimin araca montajının onayı hususunda Ek VI (Montaj) hükümleri geçerlidir.



1.2- Uygulama araç içinden yapılan filmleri kapsar. 1.3 dışındaki maddeler reklam amaçlı araç dışından yapılan folyo uygulamalarını kapsamaz.



1.3- Araç ön emniyet camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz.



1.4- Dış ışık yansıtma oranı %15 üzerinde olan cam filmleri kullanılamaz.



1.5- Net cam filmi kalınlığı en fazla 80 µm olmalıdır.(+2 µm ölçüm toleransı uygulanır)



1.6- Cam filmlerinde PVC malzeme kullanılamaz.



1.7- Kaplamada kullanılan yapıştırıcı malzeme akrilik esaslı olmalıdır.



1.8- Cam filmleri UV koruması en az %98 olmalıdır.



1.9- Cam filmi uygulaması sadece cam panellerin iç yüzüne yapılmalıdır.



1.10- Araç sürücüsünün 180º ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan emniyet camlarına uygulanan cam filmi ile birlikte ışık geçirgenliği en az % 70 olmalıdır.



1.11- Araç sürücüsünün arka görüş alanı içerisinde kalan emniyet camlarında uygulanacak cam filmlerinin ışık geçirgenliği en az %20 olmalı ve film uygulandığında mutlaka arcın sağ ve solunda arka görüş sistemi bulunmalıdır.



1.12- Araçlara takılacak cam filmlerinin yeterlilik değerlendirilmesini yaptırmak üzere cam filmi imalatçıları/ithalatçıları onay kuruluşuna veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşa bu Yönetmelikte belirlenen kriterler çerçevesinde müracaat eder.



1.13- Aşağıdaki özellikler bakımından farklılık göstermeyen cam filmleri aynı tip kabul edilir.



a) Filmin markası,



b) Filmin kalınlığı ( 1-29 µm, 30-39 µm, 40-50 µm, 51-80 µm veya 80 µm altında diğer kalınlıklar)



c) Filmin kimyasal bileşenleri,



ç) Işık geçirgenlik oranı ( %20-%69, %70-%100)



1.14- Film kaplanmış camlar BM/AEK Regülasyonu 43 şartlarını aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak sağlamalıdır:



a) Numuneler üzerinde BM/AEK Regülasyonu 43 Ek 4 ila Ek 8’de tarif edilen deneylere ilaveten Ek 9’daki deneyler de yapılır. Her cam tipi (lamine/toklaştırılmış) için ayrıca deneyler tekrarlanmalıdır.



b) Deneylerin yapılacağı camlar BM/AEK Regülasyonu 43’ göre onaylı olmalıdır.



c) Parçalanma deneyi sonrasında cam filmi uygulanmış camın parçalanma şartları aranmalı ancak dağılması beklenmemelidir.



ç) Cam filmi uygulanmış cam numuneleri üzerinde işaretleme bu Yönetmeliğe göre aranır.



d) BM/AEK Regülasyonu 43’e göre onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluştan alınmış test raporu bulunan cam filmi tipleri 2 yılda bir ara kontrole tabi bulunur.



e) Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar onay kuruluşu veya onay kuruluşunun görevlendirdiği kuruluş tarafından belirlenir.



1.15- Uygunluk değerlendirilmesinden geçen cam filmi için onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından rapor düzenlenir ve cam filminin üzerinde aşağıda yer alan şartlara göre işaretleme yapılır. İşaretlemede kullanılacak karakterlerin yüksekliği en az 3 mm olmalıdır. Bu işaretlemede en az aşağıdaki hususlara yer verilir.



a) Cam filminin markası,



b) İmalatçının tip işareti,



c) Rapor Onay Numarası,



ç) Uygulama yapılan her camda en az bir adet bulunacak şekilde onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından verilmiş güvenlik etiketi,



d) Filmin ışık geçirgenliği.



1.16- Ürünleri yeterli bulunan cam filmi imalatçıları/ithalatçıları dosyası, bayi listesi ve ürü listesi ile birlikte onay kuruluşu veya görevlendirdiği kuruluş tarafından saklanır.



1.17- Sadece TS 13347’ye göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almış ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları ile sözleşmesi bulunan firmalar cam filmi montajı yapabilir. Bu firmalar, bu Yönetmeliğin 1.1 maddesi ve alt maddelerinin hükümlerine uymak zorundadır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl boyunca TS 12047’ye göre Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunan yetkili servisler de cam filmi montajı yapabilir.



1.18- Araç camlarına film takılması sonrası onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluş tarafından imalatçı ve cam filmi imalatçıları/ithalatçıları verilecek olan güvenlik etiketi onay kuruluşu veya onay kuruluşu tarafından görevlendirilen kuruluşun web sitesi üzerinden izlenebilir.



1.19- Ek V/D ( Montaj Uygunluk Raporu) veya ek V/E ( Seri Montaj Uygunluk Raporu)’de belirtilen montaj uygunluk raporu araçta muhafaza edilir.

Cam filmi yasağını içeren madde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen hafta yürürlüğe giren cam filmi yasağına ilişkin denetimler başladı.

NE OLMUŞTU?

İşte geçtiğimiz Nisan ayında yapılan açıklama:

6 ay önce Resmi Gazete’de yayınlanan ve bugün yürürlüğe giren Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Yönetmeliği ile birlikte, araçlara cam filmi taktırmak artık serbest oldu.

Kimi süs, kimi güvenlik, kimisi de sağlık problemleri nedeniyle araçlarına cam filmi taktırıyordu. Ancak bu işlemi yaptıran araç sahiplerine, trafik kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle cezai yaptırımlar uygulanıyordu.

Bugün yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, artık araçlara cam filmi takmak serbest hale geldi. Ancak yönetmelikte, hem araç sahipleri, hem cam filmi üreticileri hem de uygulamayı yapan işyerleri için bazı şartlar bulunuyor.

ÖN CAM ŞARTI

Sadece standartlara uygun olarak üretilmiş ve onaylı cam filmlerinin kullanılmasının mümkün olacağını vurgulayan Avukat Cevat Kazma, araçların ön camlarına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamayacağının altını çizdi. Yapılması halinde kesilecek ceza miktarının 189 TL olacağını ve itiraz edilemeyeceğini ifade etti.

Cam filmi üreticileri ve uygulama yapan işyerleri için de bazı şartların olduğunu belirten Cevat Kazma, "Cam filmlerinin üretiminde PVC malzeme kullanımı yasak. Ayrıca uygulama yapılırken kullanılan yapıştırıcı malzemenin akrilik esaslı olması ve uygulamanın cam panellerin iç yüzüne yapılması zorunluluğu bulunuyor." dedi.

BİRÇOK KEZ DAVA KONUSU OLMUŞTU

Trafik polisleri ile sürücüler arasında büyük soruna neden olan, ceza kesilir, kesilmez tartışmaları bir çok kez mahkemeye de taşınıyordu. Balıkesir'de bir sürücü, aracın ön camında film olmadığı ve görüşünü engellemediği için tarafına kesilen trafik cezasına itiraz etmiş ve Yargıtay tarafından haklı bulunmuştu.

İstanbul'da da bir kadın sürücüye, cam filmi nedeniyle trafik cezası kesilmiş, kadın sürücü trafikte tacize uğradığını gerekçe göstererek cezanın iptal edilmesini sağlamıştı.