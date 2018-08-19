Aracı arızalanınca istasyondaki kaçak akaryakıtı ortaya çıkardı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- DHA
Yahşihan'da H.Ç. , Kılıçlar köyü yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldı. Aracı arızalanan H.Ç., aldığı yakıttan dolayı arızalandığını tespit ederek, akaryakıt istasyonundan şikayetçi oldu. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine M.Ç.'ye ait akaryakıt istasyonuna düzenlediği operasyonda 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan akaryakıt istasyonun sahibi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.