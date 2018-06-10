Aracıyla köpeği ezen sürücü gözaltına alındı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, R.Ü'yü gözaltına aldı. Araç sahibi R.Ü. ifadesinde, Yakupabdal köyünün çıkışında bulunan çeşmede su içmek için durduğunu ve o esnada kadınların gelerek kendisine hakaret ettiklerini, olay yerinden hızla ayrılmak istemesiyle köpeğe çarptığını, bilinçli olarak yapmadığını ifade etti. Olay yerinin jandarma bölgesi olması sebebiyle R.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilecek.