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Aracıyla köpeği ezen sürücü gözaltına alındı

Başkentte, aracıyla köpeği ezen sürücü yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesinde bir aracın köpeği ezerek kaçma görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde 'Artık yanınıza kalmasın bu yaptığınız' başlıklı paylBaşkentte, aracıyla köpeği ezen sürücü yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çankaya ilçesinde bir aracın köpeği ezerek kaçma görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde 'Artık yanınıza kalmasın bu yaptığınız' başlıklı paylaşımlarla yer alması üzerine, görüntülerdeki 06 ZIS 72 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün R.Ü. olduğunu tespit etti.

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Bunun üzerine harekete geçen ekipler, R.Ü'yü gözaltına aldı. Araç sahibi R.Ü. ifadesinde, Yakupabdal köyünün çıkışında bulunan çeşmede su içmek için durduğunu ve o esnada kadınların gelerek kendisine hakaret ettiklerini, olay yerinden hızla ayrılmak istemesiyle köpeğe çarptığını, bilinçli olarak yapmadığını ifade etti. Olay yerinin jandarma bölgesi olması sebebiyle R.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilecek.

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