Arakan'da neler oluyor haritada nerede Arakan son dakika gelişmeleri Budist tapınağı sular altında

Arakan nereye bağlı? Hangi ülkede Arakan nerede yer alıyor, hangi ülkenin bir parçasıdır? sorularına bu haberimizde yanıt arayacağız. Uzun süredir gündemde yer alan Arakan'daki müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam sonucu 3 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi Bangladeş’e sığındı. Arakan, harita üzerinde Myanmar’ın kuzey batısında yer alan, Çin, Bangladeş, Laos, Tayland gibi ülkelerin arasında kalmış ve 1 milyondan fazla müslümanın olduğu bir bölgedir. Myanmar’a aittir ancak o bölgede yaşayan insanların çoğunluğu müslümandır.



MYANMAR ARAKAN NEREDE?



Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya’da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülkedir. Myanmar, Çinhindi’nin kuzeybatısında yer alır. Komşuları kuzeybatıda Hindistan ve Bangladeş, kuzeydoğuda Çin, güneydoğuda Laos ve Tayland’dır. Ülkenin güneybatı kıyıları Bengal Körfezi ile çevrilidir.



Myanmar'ın 7 eyaletinden biri olan Arakan Bangladeş-Burma sınırının 50.000 kilometre karelik bir alanında bulunur. Nüfusu 4 miyondan fazladır fakat bölgenin nüfüsü yaşananların ardından 1 buçuk milyona kadar gerilemiştir.







Arakan’da yaşayan müslümanlara son birkaç yıldır zulümler, işkenceler en üst seviyeye ulaşmış durumda. 1948 yılından bu yana zulüm, işkence yapılıyordu ancak son yıllarda bu zulümler zirveye ulaşmış, insanların yuvalarını bırakıp kaçmalarına neden olmuştur. Zaten yarım asırdan fazla bir zamandır Arakan’daki müslümanların eğitim haklarının ellerinden alınmış olması, kasıtlı olarak cahil bırakılmaları, evlenmelerine müsaade edilmiyor olması, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor olmaları ve aklınıza gelebilecek birçok zalimliğe maruz kalmaları biliniyordu.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Arakan’dan kaçıp kurtulmaya çalışan müslümanların ilk olarak sığındıkları yer başka bir müslüman ülke olan Bangladeş’tir. Bakan Çavuşoğlu Bangladeş yönetimi ile irtibat sağladıklarında sınırdan geçmek isteyen müslümanlara yardımcı olunması gerektiğini tembih ederek Türkiye’nin hem maddi hem de manevi destek vererek arkalarında olacaklarını söylediğini belirtti.



MYNMAR'DAKİ BUDİST TAPINAĞI SULARA GÖMÜLDÜ!



Mynmar'ın Magway kentindeki Pakokku bölgesinde bulunan Thiri Yadana Pyilone Chantha Pagodaisimli Budist tapınağı sular altında kaldı. Aşırı yağışların etkisiyle suların yükselmesinin ardından tapınak yavaş yavaş sulara gömüldü.







Öte yandan Mynmar'ın Arakan bölgesinde ordu ve Budist milislerin Rohingyalı Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği katliam sonucu 3 bin kişi hayatını kaybetti, 300 binden fazla kişi Bangladeş'e sığındı.



2012 ARAKAN AYAKLANMALARI



2012 Arakan Bölgesi ayaklanmaları, Myanmar’ın Rakhine eyaleti bölgesinin kuzeyinde Budist Rakhineler ve Müslüman Rohingyalar arasında meydana gelen şiddet olaylarıdır. Olaylar ilk başlarda Rohingyalılar ile Rakhineler arasında karşılıklı evlerin yakılması şeklinde başlamıştır. Şiddetin artması ile ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte müslümanlara uygulanan şiddet artmıştır.



Sivil toplum kuruluşları Myanmar polis ve askerinin Müslümanların toplu tutuklanmasına ve şiddetin artmasına sebep olmakla suçlamaktadır.







MYANMAR’DA İSLAMİYET



Çoğunluğu Budist olan Myanmar'da resmî makamlar, Müslümanların nüfusun % 4'ünü oluşturduğunu iddia etmektedirler. Ancak müslüman önderler bu oranın % 10 ile 14 aralığında olduğunu söylemektedirler. Müslümanların etnik köken dağılımı ise şöyledir: % 68 Hint, % 30 Myanmarlı, % 2 Çin asıllı. Müslümanların % 41'i Arakan bölgesinde geri kalanı ise ülkenin diğer bölgelerinde yaşamaktadırlar. Büyük çoğunluğu Hanefi mezhebindendir.



Hint asıllı Müslümanlar çoğunlukla başkent ve çevresinde yaşarken Bengal, Urdu ve Burma dillerinin karışımı bir dili konuşan Rohingyalar Arakan bölgesinde yaşamaktadırlar. Diğer Müslümanlara göre daha fakir olan Rohingyalar savaş, sürgün ve baskılara mâruz kalmışlardır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Arakan'da Müslüman devleti kurma faaliyetleri silâhlı çatışmalara ve hükümetin askerî operasyonlar yapmasına neden oldu. Binlerce Müslüman yurtlarından çıkarıldı ve camileri, okulları, evleri zarar gördü. Bunlardan geriye dönenleri Myanmar hükümeti ülkeye kaçak yollardan giren yabancılar olarak kabul etti.



1989 ve 1991 yıllarındaki operasyonlar sonucunda 250.000 Arakanlı müslüman tekrar Bangladeş'e sığındı ve ancak BMMYK'nın baskısı neticesinde 1992'de ülkeye geri dönebildiler. Müslümanların bir kısmı halen mülteci olarak Bangladeş'te kamplarda yaşamaktadır. Myanmar hükümeti Rohingyalar'a tam vatandaşlık hakkı vermeyi reddederek onların Myanmar vatandaşı sayılabilmeleri için vatandaşlık kanununa göre İngiliz işgali ve Hint göçmen akını başlamadan yani atalarının 1824 tarihinden önce ülkede yaşadıklarını ispatlamaya zorlamaktadır. 1948'den beri savaşan Müslümanlar ise 1999'da Arakan Rohingya Millî Teşkilâtı'nı ve 2000 yılında da Rohingya Dayanışma Örgütü'nü kurarak faaliyetlerini Bangladeş üzerinden sürdürmektedirler.



Ülkedeki müslümanlar arasında sosyal yaşamda ve dinî görevleri ifa etme hususunda farklı görüntüler sergilenmektedir. Hint asıllılar konuşma dili olarak Urduca'yı kullanırken yerliler Burma dilini kullanmaktadır. Hint asıllılar dini vecibelerine daha çok dikkat ederken yerliler ise eski Budist kültüründen gelen alışkanlıklarıyla karışmış bir dini hayat sürdürmektedir. Siyasî ve sosyokültürel açıdan da bölünmüşlük vardır ve her toplumun kendi derneği vardır.









ARAKAN KAN AĞLIYOR TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATIYOR



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde "Arakan Kan Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor" yardım kampanyası başlatıldı.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla AFAD Başkanlık Binası'nda, Arakan'a yapılacak yardımlara ilişkin basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda, Türkiye'nin Arakan'da yaşananların durdurulabilmesi için yaptığı girişimler, yardımlar ve yeni çalışmalar hakkında bilgi verildi.



AFAD, Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde, bugün itibarıyla "Arakan Kan Ağlıyor, Türkiye Yardım Elini Uzatıyor" başlıklı yardım kampanyasının başlatıldığı açıklanan toplantıda, yardım etmek isteyen vatandaşların bağış için "http://www.arakanasahipcik.org" adresinden her türlü bilgiyi alabilecekleri belirtildi.



Resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bağış yapmak isteyenler, tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e "ARAKAN" yazıp mesaj yollayarak 10 TL bağışta bulunabilecek.



AFAD'a yapılacak bağışlar için, Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesine, "TL-Hesap IBAN No: TR14 0001 0025 3355 5555 5550 84, ABD Doları Hesap IBAN No: TR84 0001 0025 3355 5555 5550 85, Avro Hesap IBAN No: TR57 0001 0025 3355 5555 5550 86 ile Banka Swift Kod No: TCZBTR2A" ve Kızılay'a yapılacak bağışlar için Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi TL-Hesap IBAN No: TR80 0001 0025 3200 0028 6852 09, ABD Doları Hesap IBAN No: TR53 0001 0025 3200 0028 6852 10, Avro Hesap IBAN No: TR26 0001 0025 3200 0028 6852 11 ile Banka Swift Kod No: TCZBTR2A" numaraları geçerli olacak.







"Yardım elimizi bir kere daha uzatacağız"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, basın toplantısında, bundan kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun başkanlığındaki bir heyetin, Arakanlıların Bangladeş'te göç ettiği yerlerde incelemelerde bulunduğunu anımsattı.



Ziyaret kapsamında bir taraftan yardımlar ulaştırılırken diğer yandan da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildiğini ifade eden Akdağ, Arakan'daki büyük insanlık dramına benzer hadiselerde, dünyanın takındığı genel bir tutum olduğunu bildirdi. Akdağ, "BM dahil bu tutum, kınamak, toplantılar yapmak, meseleyi zamana yaymak ve işi bu şekilde yönetmek. Biz Türkiye olarak bunu asla kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti, Arakan'daki büyük insanlık dramında da bir kez daha insanlığın vicdanı, dünyanın vicdanı haline gelmiştir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine talimat verdiğini, Başbakan Binali Yıldırım'ın da konuyu yakından takip ettiğini anlatan Akdağ, şöyle devam etti: "Ciddi bir kampanya başlatacağız. Bu ve benzeri meselelerde hassas olan sivil toplumumuzun takındığı asil tutumu, kamuoyumuz yakından bilmektedir. Bu vesileyle de bir yardım kampanyası başlatacağız. Bir taraftan Hükümetimizin kaynakları, bir taraftan daha önceki bütün örneklerinde gördüğümüz gibi Türk milletinin cömert tavrıyla oluşturduğumuz finans kaynaklarıyla inşallah Arakanlı kardeşlerimize yardım elimizi bir kere daha uzatacağız.



Dışişleri Bakanımızla dün görüştüm. Dışişleri Bakanımız, ziyaret sırasında Bangladeşli yetkililerle görüştü ve onlardan talepte bulunuldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kamuoyuna deklare ettiği şekilde Arakan'da geçici barınma kampları oluşturup buralarda çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ailelere destek vermeye kararlıyız. Tabii ki bu, Bangladeş Hükümeti ile mutabık kalınarak yapılabilecek bir iştir. Diplomatik açıdan bir taraftan bu çalışmalar yürüyor, öbür taraftan da AFAD olarak hem meseleyi koordine etmek hem de orada yapılacaklar açısından teknik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."