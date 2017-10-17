Arap Emrah çetesi çökertildi

Sultangazi, Çağlayan Adliyesi ve Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın taraflarından biri olan ‘Arap Emrah’ olarak bilinen Emrah Sever’in 12 adamı gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda çete üyelerini evlerinde yapılan aramalarda 7 adet silah ele geçirildi. Gaziosmanpaşa ve Sultangazi bölgesinde faaliyet gösteren, ‘Arap Emrah’ olarak bilinen Emrah Sever ve Volkan Reçber arasındaki kanlı hesaplaşma sürüyor.
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