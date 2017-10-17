Arap Emrah çetesi çökertildi Sultangazi, Çağlayan Adliyesi ve Gaziosmanpaşa’da 3 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın taraflarından biri olan ‘Arap Emrah’ olarak bilinen Emrah Sever’in 12 adamı gözaltına alındı.