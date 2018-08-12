Arapça öğrendiler

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği ‘45 Günde Arapça’ dil kursu sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayan 85 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 45 gün boyunca cep telefonlarının kullanılmadığı ve hiç Türkçe konuşulmayan kamp, alanında pek çok ilkleri barındırıyor. 2018 Yılı yaz ayları için, tam zamanlı ‘45 Günde Arapça Anlama ve Konuşma Melekesi Kazandırma Dil Kampı’ 25 Haziran-11 Ağustos tarihleri arasında, Üsküdar’da bulunan Çengelköy Kız Öğrenci Yurdu’nda yapıldı. Kamp sonundaki sertifika töreni ise Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Genel Sekreteri Yunus Tekgöçen, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Kamber Çal, Yurtlar Koordinatörü Mustafa Taktak, Arapça dil kursu koordinatörleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Müslümanların ortak dili Arapça

Program, Validebağ Koru Cami İmam Hatibi Talha Kalkan’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda bir selamlama konuşması yapan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “Dünyanın küreselleştiğini söylüyoruz. Bu küçülen dünyada biz Müslümanların ortak dili inşallah Arapça olacaktır. Müslümanların öncelikle Arapça’yı öğrenmiş olmaları gerekir diye düşünüyorum” dedi. Arapça’nın gelecekte dünya Müslümanlarının ortak dili olacağını kaydeden Bekiroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam medeniyetinin yeniden inkişafından bahsediyoruz ve aşama aşama 50-100 yıl sonra bir bakacaksınız ki Arapça bilim dili, ilim dili ve modern olguların dili olmuş. Bu daha önce de olmuştu. İnsanlar bilimi, felsefeyi öğrenmek için Arapça öğrenmek zorunda kaldılar.”

Mazlumları savunmak istiyorum

Kamp öğrencilerinden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Rabia Sena Şahingöz, gelecekte bir avukat olarak sermayesinin kelimeler olduğunu belirterek “Dünyadaki tüm hakkı yenilenleri bulmak ve onları savunmak istiyorum. Dertlerini bana anlattıklarında öncelikle onları iyi anlamam ve hukuka hakim olmam gerekiyor. Hukuk ıstılahlarını Arapça bir şekilde nasıl ifade edeceğimi bilmem gerekiyor. Bu sebeple kursa geldim” dedi.