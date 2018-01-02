Ardahan Erzurum hava durumu MEB son dakika Yarın okullar tatil mi Kar yağışı olacak mı? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Milyonlarca öğrenci Ardahan’da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı için gözleri Ardahan Valiliği’ nden gelecek açıklamaya çevirdi. Beklenen tatil açıklaması geldi! Ardahan’ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı. Çıldır ilçesinde yağan aşırı kar, köy yollarının kapattı. Yolların kapanması beraberinde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ardahan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hava muhalefeti nedeniyle taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Peki Erzurum’da okullar yarın tatil mi? Erzurum hava durumu parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı Erzurum’da hava sıcaklığının -1 derece olması tahmin ediliyor. Erzurum için net açıklama gelmedi. Ardahan’ın Çıldır ilçesinde ise okullara 1 gün ara verildi. İşte Ardahan Erzurum hava durumu MEB son dakika Yarın okullar tatil mi Kar yağışı olacak mı? sorularının yanıtları ve detaylar…

Erzurum Valiliği okulların tatil olup olmayacağı hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde ise yağan aşırı kar, köy yollarının kapattı. Yolların kapanması beraberinde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ardahan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hava muhalefeti nedeniyle taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

ARDAHAN HAVA DURUMU

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum hava durumu parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı Erzurum’da hava sıcaklığının -1 derece olması tahmin ediliyor.

2018’in ilk kar tatili Ardahan’ın Çıldır ilçesinde!

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Tatili fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı. Çıldır ilçesinde yağan aşırı kar, köy yollarının kapattı. Yolların kapanması beraberinde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ardahan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hava muhalefeti nedeniyle taşımalı eğitim ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Karın yağması ve okulların tatil edilmesiyle birlikte duruma en çok çocuklar sevindi. Kardan adam yapmaya başlayan çocuklar neşeli vakit geçiriyorlar. Yaptıkları kardan adamlara isimler bulan çocuklar karın ve tatilin keyfini çıkarıyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da 411 köy yolu kardan kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar nedeniyle 411 köy ve mahallenin merkezlerle bağlantısı kesildi. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu'da bazı köy ve mahallelerin yolları kardan kapandı. Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle 356 köy ve mahalle ile bağlantı kesildi. Ardahan'da 30 ve Kars'ta da 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 44 santime ulaşırken, Sarıkamış'ta ise 62 santimi buldu. Kent merkezlerinde ise kar kalınlığı Ardahan'da 23, Erzurum'da 17, Kars'ta 7 ve Ağrı'da 4 santim olarak ölçüldü. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 12, Iğdır ve Erzincan'da 4 dereceyi gösterdi.

PALANDÖKEN'E AKIN EDEN TURİSTLER SEVİNDİ

Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erzurum'da ise yılbaşı kutlamalarının adresi olan Palandöken başta olmak üzere önce yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, yeni yılın ilk dakikalarında kent merkezini de tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı, yılbaşı eğlencesi için Palandöken'e akın eden turistler ile turizmcileri sevindirdi. Kar yağışı yüzünden şehrin ana arterleri başta olmak üzere çeşitli noktalarda tedbir amaçlı bekleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ÇOK SAYIDA KÖY VE MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışı ve tipinin sabah saatlerinde de etkili olduğu Erzurum'da çok sayıda köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte soğuk hava etkisini azaltırken Erzurum'da termometreler 1 dereceyi gösterdi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9.

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14.

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15.

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15.

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1.

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11.