Arefe günü namazı nasıl kılınır? Arefe günü gecesi kılınacak namazlar On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının tarihi her yıl on gün geriye geliyor. 2017 yılında geçen seneki tarihinden on gün daha geriye gelerek 27 Mayıs’ta başladı. Müslümanlar bu tarihten itibaren oruç ibadetini yerine getirdiler. Son orucun tutulma tarihi ise arefe günü olan 24 Haziran oldu. Arefe günü Müslümanlara bayramın gelişini müjdeler. Bazı kaynaklara göre tanıma, bazılarına göre ise güzel günler öncesi anlamına gelmektedir. Peygamber efendimizin birçok hadisinde bahsettiği bugüne özel bazı ibadetler vardı. Efendimiz, “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.” buyurmuştur. Arefe günü namazı nasıl kılınır, Arefe günü kılınacak namazlar yapılacak ibadetler haberimiz içerisinde yer alıyor.