Arefe günü namazı nasıl kılınır, arefe günü gecesi kılınacak namazlar nelerdir? Müslümanlar 29 gün süren Ramazan ayının ardından bayram hazırlıklarını yapmaya başladılar. Hicri takvimin 9. Ayı olan Ramazan miladi takvime göre her sene on gün geriye gidiyor. 2017 yılında 27 Mayıs’ta başladı ve 24 Haziran’da arefe günü tutulan oruç ile son buluyor. Bu yıl Ramazan bayramı 25 Haziran’da başlayacak ve üç gün sürecek. Bayram öncesinde olan arefenin kelime manası Bbzı kaynaklara göre tanıma, bazılarına göre ise güzel günler öncesidir. Peygamber Efendimiz, “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.” buyurmuştur. Kimya-yı Saadet’te “Arife günü gelince, Yüce Allah rahmetini saçar. Hiçbir gün o günde olduğu kadar insan cehennemden azad olunmaz. Kim arife günü, gerek dünya gerekse ahiret ile ilgili olarak Allah’tan bir şey isterse, Allah onun dileğini karşılar. Arife günü tutulan oruç, hem geçmiş ve hem de gelecek senenin günahlarına kefaret olur” denilmektedir. Arefe günü namazı nasıl kılınır, arefe günü gecesi kılınacak namazlar haberimiz içerisinde sizlerle…

AREFE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR

Arefe günü kılınacak iki namaz vardır. Bunlar tövbe anamazı ve mahsus namazıdır.

AREFE GÜNÜ ZİKİRLERİ

Arefe günü bu duaları ve zikirleri çokça okumalıyız.

1. Bismillahirrahmanirrahim.Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle, buyurmuştur:

“Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.”

Duaların en faziletlisi Arife günü yapılandır. Benim ve benden önceki Peygamberlerin buyurdukları en hayırlı dua şudur:

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.’

Resulullah (s.a.v)şöyle buyurdu: İhlas suresini kim arife günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.

La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.

Rivayet edildi ki: Arife günü aşağıda zikredilen sure ve duaları 100 kere okursa, Allahü Teala meleklerine şöyle buyurur’ Ey meleklerim kulum beni zikretti, İhlas’ı Şerif okudu. Ondan sonra da Peygamberime salavatı şerife getirdi. Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır. Hatta bu kulum hacları kabul olunmayanlar için ‘Ya Rabbi Hacları kabul buyur’dese onu da kabul ederim’’

Buna gücü yetmezse 100 kere okumalıdır.

100 kere Arife günü duası okunur

Sübhanellezi fissemai arşüh. Sübhanellezi fil arzi mevtıüh. Sübhanellezi fil bahri sebilüh. Sübhanellezi finnari sültanüh. Sübhanellezi fil cenneti rahmetüh. Sübhanellezi filkuburi kazaüh. Sübhanellezi rafea’s semae. Sübhanellezi veza’al erza. Sübhanellezi la melce minhü illa ileyh

Bu dua Arife gecesi 1000 defa okunur.

Rivayet edildi ki ‘Her kim Arife gecesi 1000 defa okursa Allah o kimsenin her ne muradı varsa verir’

Hızır (Aleyhisselam) ile İlyas(Aleyhisselam) her sene Arafat’ta bir araya gelirler. Her biri diğerinin saçlarını tıraş edip şu zikri okuyarak birbirinden ayrılırlar:

Bismillahi ma şaellahü la yesukül hayra illallah.

Bismillahi ma şaellahü la yekşifüssue illallah.

Bismillahi ma şaellahü ma biküm minnı’metin feminallah.

Bismillahi ma şaellahü la havle ve la kuvvete illa billah.

Kim bunu Arife günü 100 defa okursa Allahü Teala o kimseye şöyle nida eder:

‘’Kulum sen beni razı ettin. Ben de senden razı oldum, Benden dile. İzzet ve celalim hakkı için dilediğini kabul ederim.’’

AREFE GÜNÜ YAPILACAK BAZI İBADETLER

1- Arefe günü Sabah namazından Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar erkek-kadın herkes cemaatle kılsın yalnız kılsın 23 vakit farz namazda selam verir vermez (Allahümme entesselam...) demeden önce bir kere vacib olan teşrik tekbirini söylemeli yani (Allahü ekber Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)

2- Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arefe günü oruç tutana Âdem aleyhisselamdan Sûr'a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.) [R. Nasıhin]

(Arefe günü tutulan oruç bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefede tutulan oruç iki bin köle azat etmeye iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gafilin]

(Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebuşşeyh]

(Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim]

(Şeytan Arefe gününden başka bir günde daha zelil rezil hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Allahü teâlâ Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Arefe gecesi ibadet eden Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye]

İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. İlmihal okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.

3- Bugünü fırsat bilip dua etmeli! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Duanın faziletlisi Arefe günü yapılanıdır.) [Beyheki]

4- Arefe gününü ibadetle zikirle tefekkürle geçirmeli insanlara iyilik etmeye çalışmalı! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arefe gününe hürmet edin! Arefe Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.) [Deylemi] (Hürmet etmek günah işlememekle olur.)

(Arefe günü kulağına gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]

Kulağına sahip olmak gıybet çalgı gibi haram olan şeyleri dinlememektir. Eğer biz istemeden kulağımıza gelmişse bize günah olmaz. Gözüne sahip olmak da haram olan şeylere bakmamak ve mubah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmak ise yalan söylememek dedikodu etmemek laf taşımamak kötü söz söylememek hatta boş şey konuşmamak kimseyi diliyle incitmemek demektir. Bunlara riayet eden Arefe gününü değerlendirmiş olur.