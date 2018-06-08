2018 Arefe günü ne zaman ve tam gün tatil olacak mı? Memurlar 14 Haziran Perşembe idari izinli mi sayılacak? Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Arefe günü resmi tatil olup olmayacağı büyük merak konusu oldu. Özellikle tatil planını önceden yapanları ilgilendiren Arefe günü resmi tatil olacak mı sorusu ile ilgili detaylar haberimizde... Arefe Günü tatil mi sorusu, birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kamuda çalışanların idari tatil beklentisinde olduğu 14 Haziran arefe günü, tatillerine bir tam gün daha eklemek isteyenlerin sorguladığı konu oldu. Kamuda çalışanların idari tatil beklentisinde olduğu 14 Haziran arefe günü, tatillerine bir tam gün daha eklemek isteyenlerin sorguladığı konu olmasından dolayı detayları bu haberimizde derledik. 14 Haziran Perşembe gününün arefe günü ve yarım gün olması dolayısıyla idari tatil konusunda sorgulamalarına başlayan birçok vatandaş, 14 Haziran tatil mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 14 Haziran arefe günü idari tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler



Ramazan Bayramı'nın Haziran ayına gelmesi ve okulların kapanması sebebiyle tatil planlar yapılmaya başladı.



AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



Geçtiğimiz sene 9 gün resmi tatil yapan memurlar bu yıl Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun yanıtını aradı. Fakat bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ramazan Bayramı 9 gün tatil olmayacak. Bu sebeple Arefe günü resmi tatil olması gündeme geldi.



Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.



Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.









BAKANLAR KURULU İDARİ TATİL İÇİN KARARINI VERDİ



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır" dedi.



14 HAZİRAN TATİL Mİ OLACAK?



Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.



BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?



15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür



İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17



Ankara'da Bayram Namazı : 06:04



İzmir'de Bayram Namazı : 06:31



Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53



Edirne'de Bayram Namazı : 06:25









2018 YILININ RESMİ TATİL GÜNLERİ



01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI



23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI



01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ



19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ



15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN



16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN



17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN



15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ



21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN



22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN



23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN



24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN



30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI



29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI