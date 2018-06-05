Arefe 14 Haziran perşembe günü tatil mi 2018 Arefe günü yarım mı tam gün mü idari izin sayılacak



2018 Ramazan Bayramına sayılı saatler kala Arefe (Arife) günü heyecanı yaşanıyor.14 Haziran arefe, günü idari tatil olacak mı? Arefe günü idari tatil mi? 14 Haziran Perşembe, tatil olacak mı?14 Haziran arefe günü idari tatil mi olacak? Memurlar izinli mi? Arefe günü idari tatil olup olmayacağı son günlerde tatil planlarına son şeklini vermek isteyen vatandaşların sorguladığı konu oldu. 14 Haziran Perşembe gününün arefe günü ve yarım gün olması dolayısıyla idari tatil konusunda sorgulamalarına başlayan birçok vatandaş, 14 Haziran tatil mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre yarım gün olarak idrak edilmektedir.14 Haziran Perşembe gününün arefe günü olması dolayısıyla kamu kurumlarında idari tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Özel sektörde faaliyet gösteren kurumlar arefe gününün tatil olup olmamasını kendi bünyelerinde almış olacakları karar ile belirleyecekler. Arefe günün tatil olması bütün kamu personelinin ve memurlar izinli olması anlamına gelmiyor. Bu izinlerin kapsamı, gerekli tedbirlerin alınması ve hizmetlerin aksatılmamasına ilişkin maddeler ile belirleniyor. Bu maddelere göre birçok kamu hizmetinin aksatılmaması için bazı personeller tatil yapamayacaklar. Örnek vermek gerekirse arefe günü tatil mi sorusuna yanıt ararken İETT gibi kuruluşlarda görev yapan personellerinin bir kısmının tatil yapamayacağı görülüyor. Bu tatilde vardiyalı olarak gerçekleştirilecek fakat bayram günü mesaisi için ayrı bir ödeme yapılacağı öğrenildi. 2018 yılında Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Arefe günü resmi tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Özellikle tatil planını önceden yapanları ilgilendiren Arefe günü resmi tatil olacak mı sorusu ile ilgili detaylar star.com.tr'de.



Ramazan Bayramı'nın Haziran ayına gelmesi ve okulların kapanması sebebiyle tatil planlar yapılmaya başladı. Geçtiğimiz sene 9 gün resmi tatil yapan memurlar bu yıl Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun yanıtını aradı. Fakat bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ramazan Bayramı 9 gün tatil olmayacak.



AREFE GÜNÜ İDARİ TATİL OLACAK MI?



Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.



Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.









BAKANLAR KURULU İDARİ TATİL İÇİN KARARINI VERDİ



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Ramazan Bayramı nedeniyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Çünkü Ramazan Bayramı cuma gününe, hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Bakanlar Kurulu idari bir tatil kararı alma gereği duymamıştır" dedi.



2018 YILININ RESMİ TATİL GÜNLERİ



01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI



23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI



01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ



19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ



15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN



16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN



17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN



15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ



20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ



21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN



22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN



23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN



24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN



30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI



29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.



BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?



15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür



İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17



Ankara'da Bayram Namazı : 06:04



İzmir'de Bayram Namazı : 06:31



Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53



Edirne'de Bayram Namazı : 06:25



Arefe Günü Nedir?



Arife (Arapça: يوم عرفة), herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.



Arefe Günü Neler Yapılmalıdır?

1. Arefe günü sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilir.Teşrik tekbiri “Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” demektir.Arefe günü sabah namazından başlayıp, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirmek vâciptir.



14 Haziran arefe, günü idari tatil olacak mı? Arefe günü idari tatil mi? 14 Haziran Perşembe, tatil olacak mı?14 Haziran arefe günü idari tatil mi olacak? Arefe yarım mı tam gün mü idari tatil olacak? Memurlar izinli mi? Arefe günü idari tatil olup olmayacağı son günlerde tatil planlarına son şeklini vermek isteyen vatandaşların sorguladığı konu oldu. 14 Haziran Perşembe gününün arefe günü ve yarım gün olması dolayısıyla idari tatil konusunda sorgulamalarına başlayan birçok vatandaş, 14 Haziran tatil mi olacak sorusuna yanıt arıyor. Arefe günü, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre yarım gün olarak idrak edilmektedir.14 Haziran Perşembe gününün arefe günü olması dolayısıyla kamu kurumlarında idari tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 2018 yılında Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Arefe günü resmi tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Özellikle tatil planını önceden yapanları ilgilendiren Arefe günü resmi tatil olacak mı sorusu ile ilgili detaylar star.com.tr'de.