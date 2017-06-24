Arefe Günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü ibadetleri duası

Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir, Arefe günü ibadetleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İslam dininde yılın bazı günleri önemli bir yere sahiptir. Diyanet İşleri Başkanlığı her sene bu mübarek günlerin hangi tarihlere geldiğini resmi internet sitesi üzerinden açıklar. Müslümanlar Diyanet takvimine bakarak Ramazan ayı, Kadir Gecesi, dini bayramlar gibi günleri öğrenebilirler. 2017 yılında Ramazan ayı 27 Mayıs ve 24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Kadir Gecesi 21 Haziran Çarşamba gününe denk geldi. Bu sene Ramazan bayramı ise 25 Haziran ve 27 Haziran arasında olacak. Son orucun tutulacağı arefe Ramazan ayının da son günüdür. Kelime anlamı olarak güzel günler öncesi demektir. Müslümanlar bayramı kutlamadan önce arefe gününde son oruçlarını tutup bu güne özel ibadetleri yerine getirirler. Arefe günü ibadetleri yapılacak ibadetler nelerdir? Birçok hadisi şerifte arefe gününün önemi vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz,“arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457) buyurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arefe günü tutulan oruç hakkında şöyle buyurmaktadır: “arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457) Yani geçmiş yılın günahı affedilir, gelecek yıl da Allah o kişiyi günahlardan korur.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Müslümanlar Ramazan Bayramı’nın öncesinde geçirilen Arefe Günü’nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Arefe günü tutulan oruç hakkında şöyle buyurmaktadır:

“arefe günü tutulan oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 457) Yani geçmiş yılın günahı affedilir, gelecek yıl da Allah o kişiyi günahlardan korur.

Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman arefe günü kardeşi Hz. Âişe Validemizin (r.a.) huzuruna girdi. Hz. Âişe oruçlu olduğu için hararetten dolayı üzerine su dökülüyordu. Abdurrahman ona:

Orucunu boz, dedi. Hz. Âişe:

“Resûlullahın (s.a.v.) 'Arefe günü oruç tutmak, kendisinden önceki senenin günahlarına kefaret olur' dediğini işittiğim halde iftar mı edeyim” dedi. (Tergîb ve Terhîb Trc, 2. 458)

“Kefaret olur”, günahları örter, affettirir demektir. Bizim gibi neredeyse bir günah denizinde yüzen ahir zaman Müslümanları için bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?

Başka bir rivayette ise Hz. Âişe (r.a.) şöyle demiştir:

Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir. (Tergîb ve Terhîb Trc., 2. 460)

Demek ki, bir günlük arefe orucu, üç yıllık normal günlerde tutulan oruç sevabına denktir.

"Arefe günü Resulullahın (asm) yanında bulunan bir genç, kadınları düşünüyor ve onlara bakıyordu. Resulullah (asm) eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine onları düşünmeye başladı.

Resulullah (asm): 'Kardeşimin oğlu, bugün öyle bir gündür ki, bugünde herkesin kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır.' buyurdu." (Müsned)

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür.

“Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir.”

Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

“Allah’ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât’ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah’ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât’ın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah’ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim.”

AREFE GÜNÜ NEDİR?

Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Ramazan bayramından bir önceki gün. Lügatte “tanıma” manasına gelir. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arefe denmez. Müslümanlığın beş şartından birisi de hali vakti yerinde olan zenginlerin hacca gitmesidir.

CEHENNEMDEN KURTULUŞ GÜNÜ

Efendimiz (s.a.v.) Arefe gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor:

“Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat’taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak ilden bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.”

PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU AREFE GÜNÜ DUASI

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür.

“Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir.”

Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

“Allah’ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât’ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah’ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât’ın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah’ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim.”