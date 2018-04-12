Arjantin'de 'marihuanaları fareler yedi' diyen polisler açığa alındı

BBC'nin haberine göre, müfettişler, Buenos Aires'in Pilar bölgesindeki bir emniyet binasının deposundaki 6 bin kilogramlık marihuananın 540 kilogramının kaybolduğunu fark etti.

Savcılığın açtığı soruşturmada, polis amiri Javier Specia ve arkadaşları, uyuşturucu maddenin "fareler tarafından yendiğini" savundu. Buenos Aires Üniversitesi uzmanları ise "farelerin uyuşturucuyu yemekle karıştırmayacağını, böyle bir olasılıkta depoda çok sayıda ölü fare olacağını" ifade etti.

Buenos Aires Güvenlik Bakanı Cristian Ritondo'nun da Savcılığın suçladığı polisleri görevlerinden aldığı bildirildi.

Açığa alınan polis memurlarının, 4 Mayıs'ta hakim karşısında ifade vereceği kaydedildi.