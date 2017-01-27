Arka bacakları kısa olan kuzu görenleri şaşırtıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kırsal Karadağ Mahallesi'nde, 30 yaşındaki Ali Aslan'ın sürüsündeki koyunlarından biri doğum yaptı. Ancak, beş yaşındaki koyunun dünyaya getirdiği kuzunun arka bacaklarının kısa, sol arka ayağının tırnaksız olduğunu gören Aslan, büyük şaşkınlık yaşadı.

''DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIM''

Yavrunun yürümekte ve annesini emmekte güçlük çektiğini belirten Aslan, "Kucağıma alarak annesini emmesini sağlıyorum. Arka bacakları normale göre 10 santimetre daha kısa. Daha önce hiç böyle bir şey ile karşılaşmamıştım" dedi.