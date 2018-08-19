Arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zabıta tutuklandı
Kastamonu'da birlikte alkol aldığı arkadaşı, bir otobüs firmasında müdür Deniz Şenoğlu'nu (43) 10 bıçak darbesiyle öldüren zabıta memuru Ahmet Topkaroğlu, tutuklanarak cezaevine konuldu. Topkaroğlu, 'Ne yaptığımı bilmiyordum , pişmanım' dedi.
- DHA
Olay, önceki gece saatlerinde Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Şenoğlu, evde yalnız başınayken kendisine misafir olan arkadaşı Ahmet Topkaroğlu ile birlikte alkol almaya başladı. Her ikisi de evli olan iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Topkaroğlu, eline geçirdiği ekmek bıçağı ile Şenoğlu'nu 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Gelen gürültüler üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Deniz Şenoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Topkaroğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Topkaroğlu, mahkemedeki savunmasında, "Bana durup dururken arkamdan vurmaya başladı. Ben de o an kendimde değildim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Elime ne geçtiyse Deniz'e vurmaya başladım, pişmanım" dedi. Ahmet Topkaroğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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