Arkadaşlarından etkilenen ABD vatandaşı Sinop'ta Müslüman oldu

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getiren ABD vatandaşı Gür, İslamiyet'i seçti.

Daha önce Hristiyan olan Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de çevresinde çok sayıda Müslüman arkadaşı bulunduğunu söyledi.

Arkadaşlarından etkilenerek İslam dini hakkında araştırma yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Gür, "Araştırdıkça İslam'ın insanlığa, barışa, sevgiye, kardeşliğe çok değer veren güzel bir din olduğunu anladım. İslamiyet'in güzelliklerine vakıf oldum. İnsanlığa, bir tek ferde bile ne kadar değer verdiğini gördüm. Müslüman olmaya karar verdim. Dedemi ziyarete geldiğimde Müslüman olmak istediğimi söyledim. Şimdi Müslüman oldum, tarif edilemez bir huzura kavuştum." ifadelerini kullandı.

Müftü Çelik de Gür'e İslam dini ve kültürü hakkında detaylı bilgiler içeren kitap seti ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.