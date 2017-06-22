ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Arkadaşlarından etkilenen ABD vatandaşı Sinop'ta Müslüman oldu

ABD'de Müslüman bir baba ve Hristiyan bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alanna Dilara Gür, arkadaşlarından etkilenerek yaz tatilini geçirmek için geldiği memleketi Sinop'ta Müslüman oldu.

  • AA
  • 13
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getiren ABD vatandaşı Gür, İslamiyet'i seçti.

Daha önce Hristiyan olan Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de çevresinde çok sayıda Müslüman arkadaşı bulunduğunu söyledi.

Arkadaşlarından etkilenerek İslam dini hakkında araştırma yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Gür, "Araştırdıkça İslam'ın insanlığa, barışa, sevgiye, kardeşliğe çok değer veren güzel bir din olduğunu anladım. İslamiyet'in güzelliklerine vakıf oldum. İnsanlığa, bir tek ferde bile ne kadar değer verdiğini gördüm. Müslüman olmaya karar verdim. Dedemi ziyarete geldiğimde Müslüman olmak istediğimi söyledim. Şimdi Müslüman oldum, tarif edilemez bir huzura kavuştum." ifadelerini kullandı.

Müftü Çelik de Gür'e İslam dini ve kültürü hakkında detaylı bilgiler içeren kitap seti ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Rus lider Putin ABD'nin operasyon görüntülerini çaldı

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Yazın en sık görülen hastalıklara dikkat!

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

Çocukları bekleyen yeni tehlike 'Kürdanatar'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA