Arnavutköy'de akıntıya kapılarak kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı
Arnavutköy’de denizde akıntıya kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol'un bugün cansız bedenine ulaşıldı.
- İHA
Arnavutköy Karaburun sahilinde dün serinlemek için girdikleri denizde 3 çocuk akıntıya kapılmıştı. 2 çocuk son anda kurtarılırken, gözden kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol'u arama çalışmaları devam ediyordu. Bugün sahil güvenlik ekipleri çocukların denize girdikleri yerin 500 metre ilerisinde Edanur'un cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan kızın cenazesi morga kaldırıldı.
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