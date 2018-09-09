Artvin'de, fotokapana takılan vaşak yol kenarında ölü bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak, Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde Ferhatlı- Gümüşhane köyleri sınırında vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Aracın çarptığı sanılan vaşağın ölümüyle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri araştırma başlattı.

Yetkililer, telef olan vaşağın geçen yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapan tarafından görüntülenen vaşak olduğu belirtti. Hayvan, bölgede ilk kez gündüz görüntülenen vaşak olmuştu.