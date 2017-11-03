Asanör 8'inci kattan aşağı düştü, 1 kişi yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Eryaman Şehit Osman Avcı Mahallesi 47'inci Sokak üzerindeki Kazım Sarı Sitelerinde meydana geldi. Asansör ustası Hidayet Çuha, site içindeki 8 katlı binanın asansörünü değiştirmek için beline halat bağlayarak eski asansörün üzerine çıktı. Çuha'nın çalışması sırasında asansör aniden yere çakıldı. Hidayet Çuha'da belindeki halatın kopması nedeniyle asansörün ardından 8'inci kattan zemin kata düştü.

APARTMAN SAKİNLERİ GÜRÜLTÜYLE DIŞARI KOŞTU

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılırken Çuha, ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alındı. Apatman sakinlerinden Naci Yankın, bir gürültü duyarak dışarı çıktığını ve bu sırada Hidayet Çuha'yı kanlar içinde asansörün üzerinde gördüklerini söyledi.