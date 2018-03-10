Asansör kuyusunda bulunan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Pazar yolu üzerinde 5 katlı bir binanın asansörü arıza yaptı. Firma asansörü, tamiri yaptığı sırasında asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu. Asansör ustaları tarafından çukurdan çıkarılan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi. İddialara göre köpeğin yıllar önce asansör çukuruna düşerek ölmüş olabileceği üzerinde duruldu.