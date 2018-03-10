Asansör kuyusunda bulunan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi
Düzce Akçakoca’da asansör kuyusunda bulunan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Pazar yolu üzerinde 5 katlı bir binanın asansörü arıza yaptı. Firma asansörü, tamiri yaptığı sırasında asansör kuyusunda köpek iskeleti buldu. Asansör ustaları tarafından çukurdan çıkarılan köpek iskeleti görenleri şaşkına çevirdi. İddialara göre köpeğin yıllar önce asansör çukuruna düşerek ölmüş olabileceği üzerinde duruldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.