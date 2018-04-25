Asansöründe mahsur kalan genç kızı itfaiye ekibi kurtardı
Burhaniye’de bir apartmanın asansöründe mahsur kalan genç kızı itfaiye ekibi kurtardı.
- İHA
Olay, öğle saatlerinde Kocacamii Mahallesi Hürriyet Caddesi Geniş İş Merkezi’nde meydana geldi. Gizem M. isimli genç kız, asansörün bozulması nedeniyle iş merkezinin 2. katta mahsur kaldı. Apartman sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi asansörün kapısının bir kısmını açarak genç kızı kurtardı. Çok korktuğunu söyleyen genç kız, ekiplere teşekkür etti.
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