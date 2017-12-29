Asgari ücretli işçi 2018'de kaç para maaş alacak Asgari ücret Ocak zammı belli oldu mu

Asgari ücret zam miktarı belli oldu mu 2018 asgari ücretli kaç para maaş alacak sorusuna yanıt arayayan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret bugün belli olacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret açıklamasına çevrilmişti. İşçi kesimi de işveren kesimi de toplantı öncesi gergin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu uzlaşma için görüşüyor. Birazdan Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, komisyonla toplanacak. 2018 asgari ücret zam oranının birazdan belli olması bekleniyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret açıklamasına çevrildi. Halen net 1404 TL olarak uygulanan asgari ücret için "2018 yılında ne kadar olacak?" sorusu bugün saat 14'te Asgari Ücret Komisyanu'nun toplanmasının ardından cevabını bulacak. Peki işçi ve işveren kesiminin asgari ücret talepleri neler? Bir kişinin aylık geçim maliyeti ne kadar? soruların yanıtları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz...







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu uzlaşma için bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, komisyonla buluşacak ve asgari ücret karar toplantısı başlayacak. Ardından 2018 asgari ücret zam oranı açıklanacak İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapacağı toplantıyla belirleyecek. Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak.



Asgari ücrette gözler işverenin teklifinde

İşçi ile işveren 'asgari ücret desteği'nde mutabık



İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği bugünki toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak.







Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.



TÜRK-İŞ, DİSK VE TİSK'TEN TALEPLER NEYDİ?



Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklandı.



Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.



Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.







2017 ASGARİ ÜCRET 1404 LİRAYDI

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



YIL YIL ASGARİ ÜCRET

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.









"Rakamı yüksek bulan bir ay bu ücretle geçinsin"



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milyonlarca çalışanın gözünün kulağının yeni asgari ücret rakamında olduğunu belirterek, emekçilerin beklentilerini boşa çıkartmama gayretini gösterdiklerini bildirdi.



Yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini vurgulayan Atalay, "Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin 1 lira bile altını kabul etmemiz mümkün değil. Bunun altındaki rakam hem bizim hem de milyonlarca çalışan ve aileleri için hayal kırıklığı olacaktır." dedi.



Atalay, hükümetin 2018 programında, 2017'de net asgari ücrette yüzde 2,5 oranında reel gerileme olduğu tespitine yer verildiğine işaret ederek, "İşverenin övünerek bahsettiği 2017 yılının asgari ücret rakamının hali ortada. Zaten hatırlanacağı gibi Türk-İş olarak biz bu rakama muhalefet etmiştik. Net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizde ısrarcıyız. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin." ifadelerini kullandı.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 404 LİRA



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



İŞÇİ İLE İŞVEREN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ'NDE MUTABIK



Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor.



Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri temsil eden Türk-İş ile işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor.



Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı.



Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini "çok yüksek" bulan TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini gösterdi.



İşverenlerin, söz konusu desteğin kesilmesinin ücret maliyetlerini yüzde 6 arttıracağı yönündeki iddiaları, 100 liralık bu desteği ücret pazarlığının odak noktasına oturttu.



Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zam miktarını etkileme niteliğine sahip desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor.

"Asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor"



Çalışma Hayatı Uzmanı Namık Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin ilk 2016 yılında uygulanmaya başladığını belirterek, bu desteğin verilmesinin temel nedeninin 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesi olduğunu söyledi.



Söz konusu desteğin işverenlerin ücret maliyetini önemli ölçüde düşürdüğüne dikkati çeken Tan, şöyle konuştu.



"Bugün işverene maliyeti 2 bin 88 lira olan asgari ücrette 100 liralık destek önemli bir rakam. Bu desteğin varlığı, son iki yılda asgari ücret pazarlıklarını da etkiliyor. Gerek işçi gerek işveren kesimi asgari ücret desteğinin, yeni asgari ücret rakamını belirleme özelliğinin farkında olduğu için bu desteğin devamını istiyor. Dolayısıyla asgari ücret desteğinin devam etmesi demek, asgari ücrete yeni yılda daha fazla zam yapılması demek. Bugün asgari ücret desteği kazanılmış bir hak olarak görülüyor. Bu desteğin verilmemesi demek asgari ücrete şimdiden düşük zam yapılacağı anlamına gelir."



İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok." açıklamasında bulunmuştu.