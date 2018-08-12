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Aşiret düğününde gelini altına boğdular

Ağrı’da Pleki aşiretinin düğününde paralar havada uçuştu, davetliler düğün sonunda geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı.

  • İHA
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Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Taşdemir'in oğlu Baran Taşdemir'in düğününde 1 milyon 300 bin TL tutarında takı takıldı. Recep Tayyip Erdoğan parkında düzenlenen düğüne yaklaşık bin kişi katıldı. Baran ve Filiz Taşdemir çiftinin düğününe katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. 
 
Düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler para saçmaya başladı. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan paralar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.
 
 

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