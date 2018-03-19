Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler, şehit kızları ve diğer öğrenciler için yazdıkları mektuplara operasyonlarda kullandıkları berelerini de ekleyerek Kaman Kaymakamlığına gönderdi. Kaymakamlıkta düzenlenen törenle mektuplar, Yenihayat Ortaokulu öğrencilerine teslim edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 2009'da terörle mücadele için yürütülen operasyonda mayın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Deniz Kaya'nın kızları 14 yaşındaki Yasemin ve 11 yaşındaki kardeşi Aleyna Kaya da kendilerine gönderilen mektup ve bereleri teslim aldı.

Aleyna Kaya, Çukurca Jandarma Komutanı Üsteğmen Fevzi Kalkan'ın gönderdiği mektubu törende okudu. Aleyna'ya mektubunda "Kendisi küçük ama yüreği büyük insan" diye seslenen Kalkan, bu zamana kadar birçok mektup okuduğunu ancak ilk kez bir mektuptan gururlandırdığını aktardı.

Kendisinin de babasız büyüdüğünü ve babasız büyümenin ne demek olduğunu çok iyi anladığını dile getiren Kalkan, mektubunda duygularını şöyle dile getirdi:

"Babasız büyümek insanın kendisini çok yalnız hissettirir ki bunu da ancak yaşayan anlar. Senin baban vatan uğruna şehit düşmüş, gözünü hiç kırpmadan her Türk evladının yaşamak istediği şehadet mertebesine ulaşmış. Allah herkese şehitliği nasip etmez. İşte sen böyle bir babanın kızısın. Güçlüsün ve güçlü olmak zorundasın. Bu yaşına nasıl geldiysen bundan sonra da dimdik durarak bu vatan uğruna bizden sonra bayrağı sizler taşıyacaksınız. Biliyorum ki nerede bir asker görsen aklına baban gelecek. Üzülme, endişe etme, korkma canım kardeşim."

Mektubunda şehitlikle ilgili ayetten de bahseden Kalkan, "(Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız. Bakara-154). Bu ayetin sıcaklığı sarsın bedenini ölene dek. Baban seni görüyor ve bizler gibi o da seninle gurur duyuyor. Kendisi küçük ama yüreği büyük insan, seninle çok şey konuşmak isterim ama buna ne kelimeler ne satırlar yeter. Kendine iyi bak ve bizler için dualarını eksik etme." ifadelerini kullandı.

Küçük Yasemin de Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Alan’ın gönderdiği mektubu okudu. Alan, mektubunda bir şehit kızından mektup almanın kendisini duygulandırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehit kızı olmak ne büyük gururdur ki ne mutlu size babanız bu güzel mertebeye ulaşmış. Babanıza Allah'tan rahmet, siz ailesine başsağlığı diliyorum. Gözünüz arkada kalmasın, sizler bizlere emanetsiniz. Sizlerin duası bizlere yetiyor. Okul ve sivil hayatın boyunca hep mutlu ve başarılı olmanı diliyorum. Sen ve senin gibi kocaman yürekli kardeşlerim olduktan sonra bu bayrağı kimse indiremez. Sizler bizim için yazdığınız bu mektuplar gibi çok değerlisiniz. Unutma, biz sizin için buradayız, bizlerin geleceği sizlersiniz. Sevgi ile kal. Vatan önce bize, sonra size emanet."

Kaman Kaymakamı Murat Girgin de Yenihayat Ortaokulu tarafından hazırlanan bir proje kapsamında öğrencilerin Hakkari'deki askerlere moral mektubu gönderdiğini söyledi.

Okul idarecileri ile öğrencilerinin birlikte hayata geçirdikleri bu proje ile canlarını ortaya koyan askerlere moral verilmesinin amaçlandığını anlatan Girgin, şunları kaydetti:

"Okul idareci ve öğrencilerimizin düzenlemiş olduğu bir proje kapsamında sınırlarımızın güvenliğini koruyan Hakkari/Çukarca’daki polis ve askerlerimize çocuklarımız dualarını, temennilerini ve iyi niyetlerini göstermek için mektup yazdılar. Orada görev yapan komutanlarımız ve müdürlerimiz de yine aynı şekilde mektup yazarak karşılık verdi. Çocuklara hitaben mektuplar ve operasyonlarda kullandıkları berelerini çocuklara gönderdiler. İlgilerinden ve bu güzel hediyelerinden dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Bu çocuklarımız da yarın o asker ve polis ağabeylerinin yerini alacaklar. Kimi asker, kimi polis kimi de başka alanlarda ülkemize hizmet edecekler.”