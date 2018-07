e-Devlet askerlik yeri sorgulama 98/3 Ağustos celp dönemi askerlik yerleri belli mi ne zaman açıklanır

Askerlik yeri sorgulama ekranı araştırılan konular arasında. 98/3 askerlik yerleri belli mi ne zaman açıklanır? sorusuna beklenen yanıt geldi. 98/3 askerlik yerleri için geri sayım başladı. Vatani görevlerini yapmak üzere askere gitmek isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği 98/3 askerlik yerleri, E Devlet üzerinden erişime açılacak. Ağustos celbinde askerlik yapmak isteyen vatandaşların sorguladığı 98/3 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklamayla birlikte sorgulanabilecek. 98/3 askerlik yerleri sorgulanmaya başlandı. Ağustos celbinde askerlik görevlerini yerine getirmek üzere teslim olacak olan gençler, e devlet üzerinden yapılacak olan duyuruya kilitlendi. Önümüzdeki ilk celpte askerlik görevlerini gerçekleştirmek için acemi birliklerine teslim olacak olan vatandaşlar, 98/2 askerlik yeri sorgulama işlemi için geri sayıma geçti. 2018 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu, teslim olacakları birlikleri merak eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. 98/2 askerlik yerleri ilk grup için Nisan ayında açıklanırken, ikinci grup için Mayıs ayında açıklanması bekleniyor. İşte 98/3 askerlik yerleri



1-) Mayıs 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.



2-) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;



a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Mayıs 2018 olanlar,



b-) Celp dönemi Mayıs 2018 olmadığı halde, Mayıs 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,



c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Mayıs 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.



3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.





4-) Mayıs 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:



a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 13 Nisan – 04 Mayıs 2018, (2) e-devlet üzerinden 13 – 26 Nisan 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 04 – 19 Haziran 2018, (2) e-devlet üzerinden 04 – 12 Haziran 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.



c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.



5-) Mayıs 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 04 Mayıs 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 19 Haziran 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.



6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.



ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.



T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.



Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.



Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.







ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.



1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan



2. Banyo Malzemeleri: Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.



3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...



4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.



5. İçlik: Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.



6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi



7. Traş Malzemeleri: Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.



8. Saat: Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.



9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız



ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.



10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.



11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.



12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.



13. Askılık



14. Islak Mendil ve Selpak



15. Yara bandı ve Kulak tıkacı



16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.



17. Bankamatik Kartı



18. Mantar Kremi



19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)