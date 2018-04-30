Aşkına karşılık vermediğini kadını yatağında uyurken tüfekle vurdu

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında dört katlı binada meydana geldi. Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci katın balkonuna çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K., av tüfeğiyle aynı odada uyayan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı.

DHA'nın haberine göre, silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne ve kızı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AŞKINA KARŞILIK VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi. Vicdan Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikayette bulunduğu ifade edildi.

Polis ekiplerinin Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.