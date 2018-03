Mina Başaran arkadaşı Aslı İzmirli ne iş yapıyordu ailesi kim Aslı İzmirli kimdir nereli kaç yaşında

Aslı İzmirli kimdir uçak kazasında öldü mü nereli Aslı İzmirli nereli kaç yaşında sorularına yanıt aranırken detayları bu haberimizde sizler için derledik. Dubai’den İstanbul’a giderken, İran’da düşen özel jetteki yolcuların detayları belli olmaya başladı. Uçakta Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın yanı sıra Ünlü Gia Jewels mücevher markasının kurucusu Aslı İzmirli'de yer alıyor. Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisi korkunç bir kaza ile noktalandı. Mina Başaran'ın arkadaşlarından olan Aslı İzmirli'de hayatını kaybedenler arasında yerini aldı. Ünlü Gia Jewels mücevher markasının kurucusudur. İşte Aslı İzmirli'nin kimdiri hayatı ve kariyeri...



Kazadan yaklaşık 1 saat sonra uçağın Başaran Holding’e ait olduğu ve uçakta bulunan 3’ü mürettebat toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçakta bulunanların ise Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ortaya çıktı. Uçakta bulunan Hüseyin Başaran’ın kızı Mina’nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai’de geçirdiği belirtildi Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.



Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.







ASLI İZMİRLİ KİMDİR?



Aslı İzmirli’nin İstanbul’da bulunan Gia Jewels’ı kurduğu ve mücevher tasarımı yaptığı öğrenildi.



Sinem Akay İtalya’da moda eğitimi aldı



İstanbul doğumlu Akay, Saint Joseph

Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Ardından İtalya’da moda üzerine eğitim veren Polimoda Firenze’de yüksek öğrenimini yaptı. Moda ve giyim sektöründe çalışıyor.



Burcu Urfalı çift dal mezunu tasarımcı...



İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Daha sonra İstanbul’a dönen Urfalı tasarımcı Hakan Yıldırım ile çalışmaya başladı. 2015 yılında Bug Uniform adında kendi şirketini kuran Urfalı, kurumsal firmaların personellerine üniforma tasarımı ve üretimi yapıyor.



Liana Kalma’nın internet şirketi var..



İstanbul doğumlu olan Kalma, Saint Pulcherie Lisesi’nden sonra Koç Üniversitesi’ne gitti. Ardından da internette satış yapan Lilyandrarose şirketini kurdu.



Jasmin Baruh Siloni mücevher tasarımcısı



İstanbul doğumlu olan Siloni, Hisar Okulları’nı bitirdikten sonra Koç Üniversitesi’ne gitti. Ardından ise mücevher tasarımcısı olarak çalışmaya başladı.



Ayşe And New York’ta psikoloji okudu





İstanbullu olan And, Saint Benoit Lisesi’ni bitirdi. Ardından New York Ackerman Institute’yi bitirdi ve Türkiye’de psikolog olarak çalışmaya başladı.





Aslı İzmirli, kendi mücevher şirketini kurdu



İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu olan Aslı İzmirli, mücevher tasarımcısı. Son olarak İzmia Jewelry adlı kendi şirketini kurdu.



Bursalı Zeynep Coşkun’un ailesi yıkıldı



Bursa’da Toyota Akkoyunlu Şirketinin sahibi iş adamı Orhan Coşkun’un kızı olan Zeynep Coşkun da Mina Başaran’ın en yakın arkadaşları arasındaydı.