Atatürk Havalimanı'nı yasa boğan ölüm
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda uçaklara güvenlik hizmeti veren özel bir şirkette çalışan eve gitmek için servise binen Büşra Yörük(24) serviste geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre pazar günü uçaklara güvenlik hizmeti veren bir şirkette çalışan 24 yaşındaki Büşra Yörük Atatürk Havalimanı'ndan iş çıkışı evine gitmek için bindiği serviste rahatsızlandı. Kalbinden rahatsızlandığı tespit edilen genç havalimanı çalışanı hayatını kaybetti. Yörük'ün ölüm haberini alan mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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