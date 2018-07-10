Av bayisi deposunda 517 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde bir av bayisinde ruhsatsız tüfek satışı yapıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Av bayisine operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinin içerisinde bulunan depoda yaptıkları aramada, çeşitli çap ve markalarda 517 ruhsatsız uzun namlulu tüfek ele geçirdi.

Söz konusu iş yerinin Ankara'da ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek satışı yapılan önemli merkezlerden biri olduğu belirlenirken, depodaki silahlar bir kamyona yüklenerek emniyete götürüldü.

Ruhsatsız tüfekler, emniyet depolarında muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi Yunus S'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.