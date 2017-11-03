İstanbul Avcılar'da cinayet

İstanbul Avcılar'da otomobilin içinde, boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu.

Ambarlı Mahallesi Mezarlık Sokağı'nda park halindeki 34 MA 5021 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bu kişinin ellerinin bağlı olduğu ve boğazının kesildiği belirlendi. Sağlık görevlileri ise söz konusu kişinin öldüğünü tespit etti.

Aracın çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, söz konusu sokağı araç giriş ve çıkışlarına kapadı.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve çevresinde delil araştırması yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından ambulansa konulan ceset, otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Suriye asıllı ve yaşı ise 45 civarında olduğu belirtilen kişinin kimlik tespiti ile cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.