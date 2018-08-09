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Uyuşturucu imalatı yapan iki çocuk annesi yakalandı

Avcılar’da uyuşturucu imalatı yapan ve piyasaya süren iki çocuk annesi N.B. jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yapılan incelemelerde iki çocuklu N.B.’nin eşinin altı ay önce tutuklandığı ve işleri devraldığı ortaya çıktı.

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Avcılar’da bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adresi takibe aldı. Evde iki çocuğuyla birlikte yaşayan anne N.B.’nin uyuşturucu imalatı yaptığının tespit edilmesinin ardından eve operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri evde çocukların kaldığı odada ve banyoda yaptığı aramalarda 40 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Jandarma operasyonda anne N.B. ile birlikte uyuşturucu ürettiği tespit edilen M.B. isimli kişiyi de yakaladı.
 
Yapılan incelemelerde iki çocuk annesi N.B.’nin eşi H.B.’nin altı ay önce uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandığı ortaya çıktı. Eşi tutuklandıktan sonra işi devralan anne N.B.’nin uyuşturucu imalatı yaptığı ve sattığı belirlendi. Öte yandan şüphelilerin evlerinde uyuşturucu maddelerin dışında cinsel içerikli uyarıcı hap ile iki adet hassas terazi de ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Hürriyet)

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