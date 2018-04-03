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AVM'nin otoparkında bir sürücü yanlış yerde park edilen aracın sileceklerini kırdı

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında yanlış yere park eden bir araç yüzünden olduğu yerden çıkamayan sürücü sinirlerine hakim olamadı. Aracından inen sürücü yanlış yerde park edilen aracın sileceklerini kırarken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde bir AVM'de meydana geldi. Aracını park ettiği yerden çıkmaya çalışan bir sürücü yanlış yere park edilen bir araç yüzünden uzun süre çıkamadı. Yaptığı manevralarla park yerinden çıkabilen kızgın sürücü ardından aracından indi. Yanlış park edilmiş aracın yanına giden şahıs, lüks otomobilin sileceklerini kırdı. Sinirini sileceklerden alan sürücü hızla AVM'den uzaklaşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs aracıyla uzun süre çıkmaya çalışıyor. Ardından aracıyla çıkan şahıs otomobilin sileceklerini kırıp ayrılıyor.
 

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