AVM'nin otoparkında bir sürücü yanlış yerde park edilen aracın sileceklerini kırdı İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında yanlış yere park eden bir araç yüzünden olduğu yerden çıkamayan sürücü sinirlerine hakim olamadı. Aracından inen sürücü yanlış yerde park edilen aracın sileceklerini kırarken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.