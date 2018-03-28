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Avustralya'da piton terlik yuttu, kurtulması için ameliyat edildi

Avustralya'da girdiği bir evde yiyecek sanarak terlik yutan piton için büyük bir operasyon gerçekleşti.

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Avustralya'nın Brisbane kenti kırsalındaki bir evde  yiyecek arayan pitonun yuttuğu ev içinde giyilen erkek terliği, hayvanın hayatını  kurtarmak için ameliyatla alındı. 
 
Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Queensland eyaletinin  başkenti Brisbane'ın batısındaki Haigslea bölgesinde bulunan bir evde gece  yiyecek arayan piton ev içinde giyilen erkek terliğini yuttu.
 
Geçen hafta salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda, evde akrabası ile  yaşayan yaşlı adam ev içinde giydiği ve her gece yatağına girerken karyolanın  altına koyduğu terliğin sağ eşini sabah kalktığında yerinde bulamadı.
 
Giymeye alışık olduğu terliği akrabasıyla aramaya başlayan yaşlı adam  cuma günü evin bir bölümündeki malzemeler arasında yatan halı desenli piton  yılanını fark etti.
 
Yılanın midesindeki şişkinlikte oluşan şekli gören ev sahibi ile  akrabası bir türlü bulamadıkları terliğin "davetsiz misafir" tarafından  yutulduğunu anladı.
 
'Piton, terliğin üzerinde fare görmüş olabilir'
Yaşlı adam ve akrabası kayıp terliğin akıbetinin belli olmasının  ardından profesyonel yılan yakalayıcısı Sally ve Norman Hill çiftini arayarak  yardım istedi.
 
Pitonu saklandığı yerden eşinin çıkardığını belirten Sally Hill, şöyle  konuştu:
 
"Yılanı yakaladığımızda terliği yuttuğu belliydi. Hatta geride kalan  terlikle yılanın karnındaki şişliği ölçtük, terliğin tabanını deriden  hissedebiliyorduk. Yılanın terliği yanlışlıkla yuttuğunu tahmin ediyoruz. Benim  düşüncem, terliğin üzerine bir sıçan veya possum (Avustralya'da yaşayan bir tür  keseli hayvan) çıktı veya üstüne işedi ya da içinden fare veya sıçan çıktı ve  yılan bunu gördü. Bir terlik veya buna benzer garip bir şey yiyen bir yılanla ilk  defa karşılaşıyoruz. Normalde possum, kedi, köpek veya tavuk ama ilk defa terlik  gördük."
 
Hastalık ya da açlıktan ölebilirdi
Veterinere teslim edilen pitonun, terliği 48 saat içinde kusarak  çıkartma ihtimaline karşı iki gün bekletildi ancak hareketlerinin zayıflaması  üzerine karnındaki terlik, pazartesi günü yaklaşık bir saat süren ameliyatın  ardından Dr. Josh Llinas tarafından alındı.
 
Pitonun yakalanmasaydı ölebileceğini dile getiren Dr. Llinas, şu  bilgileri verdi:
 
"Terlik sindirilemediği için midede kalırdı ve bu da mide  hastalıkları, ülserler veya enfeksiyon gibi bazı ciddi sorunlara yol açabilirdi.  Bu görülmeyen bir şey değil, böyle şeylerin olduğunu görüyoruz. Bir süre bir şey  yiyemez ve bu da açlıktan ölmeye sebep olabilir. Başka bir olasılıkta yabancı  nesneyi kusmaktı. Onları genellikle kendileri kusması için 24-48 saat bir süre  veriyorum, gerekmedikçe ameliyat etmek istemiyorum. Bu durumda hareket etmiyordu,  onun için ameliyat yapmaya karar verdik."
 
Ameliyattan sonra yılanın iyi olduğunu belirten Dr. Llinas, birkaç gün  rehabilitasyonda tutulduktan sonra doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

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