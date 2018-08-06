Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ayağı takılıp düşme numarası yaparak turistin 1200 dolarını çaldı

TANTANACILIK olarak bilinen yöntemle İranlı bir turistin 1200 doları çalındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TANTANACILIK olarak bilinen yöntemle İranlı bir turistin 1200 doları çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
 
AyaÄŸÄ± takÄ±larak dÃ¼ÅŸme numarasÄ± yaptÄ±; 1200 dolarÄ± Ã§aldÄ±
 
Olay Cuma günü öğlen saatlerinde meydana geldi. İranlı iki aile Şenlikköy'deki bir restoranda yemek yedikten sonra ayrıldı. Ailenin çıkışını gözleyen bir grup, araçtan inerek takibe başladı. İranlı ailenin yanına yaklaşan gruptakilerden bir kadın Tantanacılık olarak bilinen yöntemle ayağı takılarak düşme numarası yaptı.
 
AyaÄŸÄ± takÄ±larak dÃ¼ÅŸme numarasÄ± yaptÄ±; 1200 dolarÄ± Ã§aldÄ±
 
İranlı turistler, kadına yardım ederken kargaşadan yararlanarak gruptakilerden biri, elini İranlı turistin cebine attı. 1200 doları alan hırsızlar kendilerini bekleyen araca bindi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soyulduğunu anlayan İranlı turistler şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş türküleri seslendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş türküleri seslendirdi

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA